Cuộc chiến đòi quyền lợi bảo hành giữa khách hàng và các hãng ô tô chưa bao giờ là dễ dàng. Trên thực tế, không ít chủ xe rơi vào cảnh "tiền mất tật mang" chỉ vì những chi tiết tưởng chừng rất nhỏ trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa xe.

Từ một vụ việc gây xôn xao liên quan đến việc KIA từ chối thay động cơ cho khách hàng tại Mỹ, người dùng ô tô tại Việt Nam càng có lý do để nhìn lại thói quen sử dụng xe của chính mình.

Cú "lật kèo" ngỡ ngàng ở mốc 128.000km

Mới đây, câu chuyện của vợ chồng Jamie và Debbie Rekasie (bang Pennsylvania, Mỹ) đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng và giới truyền thông. Chiếc KIA Optima của họ bất ngờ gặp sự cố lỗi động cơ nghiêm trọng khi đồng hồ công-tơ-mét mới chỉ dừng ở mức 128.000km.

Chiếc KIA Optima bị hãng từ chối bảo hành động cơ dù chủ xe bảo dưỡng đầy đủ theo quy định. Ảnh: CBS News

Trên thị trường Mỹ, KIA vốn nổi tiếng với chính sách bảo hành hệ truyền động lên tới 10 năm hoặc 160.000km, được xem là một trong những hãng xe có chế độ bảo hành ô tô tốt nhất hiện nay. Gia đình Rekasie ban đầu rất tự tin vì xe vẫn nằm trong diện bảo hành nên nghĩ rằng chi phí thay thế động cơ vốn rất đắt đỏ sẽ được hãng chi trả.

Để chứng minh mình là người dùng có trách nhiệm, Jamie đã cung cấp cho KIA toàn bộ hồ sơ bảo dưỡng gồm 14 lần thay dầu định kỳ, hai lần thay phanh và hai bộ lốp mới. Tuy nhiên, thay vì nhận được cái gật đầu, gia đình Rekasie lại nhận về một "gáo nước lạnh" khi tuyên bố từ chối yêu cầu bồi thường với lý do chiếc xe "không được bảo dưỡng đúng cách".

Điểm mấu chốt nằm ở các hóa đơn bảo dưỡng mà gia đình cung cấp không ghi rõ số khung (VIN) cũng như số km tại thời điểm bảo dưỡng. Chỉ một chi tiết tưởng như rất nhỏ này đã trở thành căn cứ để hãng bác bỏ toàn bộ yêu cầu bồi thường.

Sự việc chỉ được giải quyết khi nhóm phóng viên điều tra của đài CBS Pittsburgh vào cuộc và liên hệ trực tiếp với KIA. Dưới sức ép truyền thông, nhà sản xuất ô tô mới chấp thuận việc thay thế động cơ miễn phí. Tuy nhiên, không phải khách hàng nào cũng may mắn được truyền thông đứng ra bảo vệ như gia đình Rekasie.

Chủ xe Việt cần làm gì để không bị từ chối bảo hành?

Câu chuyện trên là một bài học đắt giá về bảo hành ô tô, đặc biệt với người dùng tại Việt Nam. Thực tế cho thấy, nhiều chủ xe có thói quen mang xe ra gara ngoài không chính hãng để bảo dưỡng, sửa chữa nhằm tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, các biên lai viết tay sơ sài, thiếu thông tin quan trọng như biển số, số VIN hay số km, lại chính là “tử huyệt” khi xảy ra tranh chấp bảo hành.

Trong trường hợp gặp sự cố lớn như hỏng động cơ, hộp số, hãng xe hoàn toàn có thể dựa vào những thiếu sót này để từ chối trách nhiệm bảo hành, dù lỗi có thể xuất phát từ nhà sản xuất.

Theo các chuyên gia, nếu rơi vào tình huống bị hãng xe "quay lưng", người dùng nên bình tĩnh và thực hiện các bước sau:

Người dùng cần chủ động hơn trong việc bảo dưỡng xe định kỳ, lưu trữ hóa đơn, chứng từ đầy đủ và rõ ràng, ưu tiên các cơ sở uy tín. Ảnh minh họa

Trước khi khiếu nại, hãy đọc kỹ sổ bảo hành và hợp đồng mua bán. Bạn cần xác định rõ thời hạn bảo hành, các hạng mục được bảo hiểm và đặc biệt là các "điều khoản loại trừ". Việc hiểu rõ chính sách giúp bạn có cơ sở pháp lý vững chắc khi đối thoại với đại lý.

Thông thường, chiến thuật đầu tiên của các hãng là từ chối yêu cầu và hy vọng người tiêu dùng sẽ bỏ cuộc. Đừng dễ dàng chấp nhận! Hãy yêu cầu hãng xe cung cấp văn bản giải thích rõ lý do từ chối. Sau đó, mang văn bản này đến một gara ô tô khác hoặc chuyên gia kỹ thuật độc lập để họ đánh giá.

Nếu thợ kỹ thuật chứng minh được sự cố xuất phát từ lỗi sản xuất (lỗi vật liệu, lắp ráp) chứ không phải do thiếu bảo dưỡng, hãy yêu cầu họ viết giấy xác nhận để làm bằng chứng phản biện.

Cuối cùng, nếu đại lý và hãng xe cố tình trốn tránh trách nhiệm, hãy sử dụng quyền lực của người tiêu dùng. Chủ xe có thể gửi đơn lên Hội Bảo vệ người tiêu dùng, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương), hoặc phản ánh tới các cơ quan báo chí, truyền thông chuyên ngành ô tô để tạo áp lực dư luận.

Thực tế cho thấy, bảo hành ô tô không phải là “tấm kim bài miễn tử”. Để bảo vệ tài sản trị giá hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng, người dùng cần chủ động hơn trong việc bảo dưỡng xe định kỳ, lưu trữ hóa đơn, chứng từ đầy đủ và rõ ràng, ưu tiên các cơ sở uy tín. Chỉ khi trở thành một khách hàng thông thái, chủ xe mới tránh được những cuộc chiến pháp lý mệt mỏi và không đáng có với các hãng ô tô.

Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!