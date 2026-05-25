Vào mùa hè tại Việt Nam, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến 38-40 độ C. Nếu đóng kín cửa, hiệu ứng nhà kính có thể khiến nhiệt độ thực tế trong khoang xe lên tới 65-70 độ C, thậm chí trên 80 độ C chỉ sau vài giờ phơi nắng. Điều này không chỉ khiến vật liệu trong khoang nội thất bị xuống cấp nhanh chóng mà còn ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ và sự an toàn của người ngồi trong xe.

Để bảo vệ xế cưng khỏi nắng mưa mùa hè, chủ xe có thể tham khảo một số vật dụng, phụ kiện hữu ích dưới đây:

Phim cách nhiệt



Dán phim cách nhiệt gần như là trang bị “quốc dân” mà đa số chủ xe Việt đều lựa chọn ngay sau khi nhận xe. Với điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt vào mùa hè, đây được xem là giải pháp hiệu quả để giảm nhiệt cho khoang cabin và tăng sự dễ chịu khi di chuyển.

Dán phim cách nhiệt được coi là lựa chọn "quốc dân" của chủ xe Việt ngay khi mới mua. Ảnh: Hoàng Hiệp

Những loại phim cách nhiệt chất lượng cao có khả năng cản nhiệt và lọc tia UV hiệu quả, giúp hạn chế ánh nắng xuyên qua kính xe, giảm tình trạng nóng rát da và bảo vệ nội thất khỏi bạc màu, nứt nẻ theo thời gian. Đồng thời, việc giảm hấp thụ nhiệt cũng giúp điều hòa hoạt động nhẹ tải hơn, góp phần tiết kiệm nhiên liệu.

Hiện nay, chi phí dán phim cách nhiệt khá đa dạng, dao động từ khoảng 2-3 triệu đồng cho các dòng phổ thông đến hơn 10 triệu đồng với phim cao cấp dành cho xe 4 chỗ hoặc 7 chỗ.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo không nên chọn phim quá tối màu vì có thể làm giảm tầm quan sát, đặc biệt khi lái xe ban đêm hoặc trong điều kiện thời tiết xấu.

Bạt phủ, tấm che nắng kính ô tô

Bạt phủ ô tô là phụ kiện khá phổ biến và được nhiều chủ xe sử dụng để bảo vệ lớp sơn và nội thất chiếc xe khỏi nắng nóng trực tiếp của mùa hè. Đồng thời, bạt phủ còn có tác dụng chống nước, bụi và những va quệt nhẹ khi đỗ trong bãi gửi xe.

Bạt phủ, tấm che kính lái giúp phần nào bảo vệ xế cưng khỏi mưa nắng. Ảnh: Hoàng Hiệp

Tuy nhiên, phụ kiện này chỉ phù hợp với những chiếc xe ít sử dụng bởi thời gian lắp đặt, trùm lên xe khá phức tạp, thường đòi hỏi phải 2 người cùng thao tác. Nếu không cẩn thận hoặc không được vệ sinh sạch sẽ, trong quá trình phủ bạt có thể khiến lớp sơn và kính xe bị trầy xước.

Hiện nay, giá trên thị trường cho một chiếc bạt phủ xe con loại bình dân vào khoảng 300-700 nghìn đồng tuỳ chất liệu. Với những loại bạt cao cấp, giá có thể lên tới trên 1 triệu đồng.

Ngoài bạt phủ toàn bộ xe, trên thị trường có cả loại bạt phủ riêng phần thân trên hoặc tấm bạt che kính lái có hút nam châm khá dễ dùng với giá khoảng 2-4 trăm nghìn đồng. Loại bạt này cũng có tác dụng nhất định nhằm che ánh nắng chiếu trực tiếp qua kính lái khi trời nắng gắt.

Ô che nắng có mô tơ

Loại ô che ô tô gắn trên nóc bằng giác hút chân không, tích hợp mô tơ đóng/mở tự động chỉ mới phổ biến tại Việt Nam vài năm gần đây nhưng nhanh chóng được nhiều chủ xe quan tâm.

So với bạt phủ truyền thống, phụ kiện này ghi điểm nhờ thiết kế hiện đại, thao tác sử dụng nhanh gọn và tính thẩm mỹ cao hơn. Đặc biệt, ô che không tiếp xúc trực tiếp toàn bộ thân xe nên hạn chế tình trạng hấp nhiệt, đọng hơi nước hay gây xước lớp sơn như một số loại bạt phủ giá rẻ.

Ô che nắng có mô tơ. Ảnh: PK Ô tô

Tuy nhiên, nhược điểm của sản phẩm này là chỉ che được phần mui và kính xe, tương đương khoảng 70-80% diện tích thân xe nên khả năng chống bụi, nước mưa tạt hoặc gió lớn vẫn khá hạn chế. Ngoài ra, người dùng cũng cần cân nhắc về chi phí khi giá bán của loại ô này không hề rẻ.

Hiện trên thị trường, một chiếc ô che ô tô tự động có giá dao động khoảng 1-2 triệu đồng, trong khi các mẫu cao cấp với kích thước lớn, khả năng chống UV tốt hoặc tích hợp điều khiển từ xa có thể lên tới 3-4 triệu đồng.

Rèm lưới che nắng các cửa kính

Trên phần lớn các mẫu xe phổ thông hiện nay, rèm che nắng cho cửa kính phía sau thường không được trang bị sẵn. Vì vậy, nhiều chủ xe đã chủ động lắp thêm rèm che như một giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả để chống nắng nóng trong mùa hè.

Loại phụ kiện này giúp hạn chế ánh nắng chiếu trực tiếp vào khoang hành khách, đặc biệt với người ngồi hàng ghế sau, từ đó tạo cảm giác dễ chịu và riêng tư hơn khi di chuyển. So với việc dán kính quá tối màu, rèm che nắng vẫn đảm bảo tầm quan sát cho tài xế mà không làm cabin trở nên bí bách.

Rèm che nắng bằng lưới có thể cản nắng khoảng 60-80%, đồng thời tạo không gian riêng tư trong xe. Ảnh: Tadaca

Hiện nay, phổ biến nhất trên thị trường là các loại rèm lưới tối màu gắn bằng nam châm, có thể tháo lắp nhanh và ôm sát khung cửa xe. Một bộ đầy đủ cho 4 cửa và kính sau thường có giá khoảng 500-700 nghìn đồng.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể lựa chọn các loại rèm rời gắn kính bằng giác hút chân không với mức giá “mềm” hơn, dao động khoảng 200-300 nghìn đồng mỗi bộ. Thậm chí, nhiều mẫu rèm đơn lẻ hiện chỉ có giá vài chục nghìn đồng, phù hợp với nhu cầu sử dụng cơ bản.

Thảm chống nóng cho taplo

Thảm taplo đang là phụ kiện được nhiều chủ xe lựa chọn để chống nóng và bảo vệ nội thất trong mùa hè. Các sản phẩm này thường được làm từ da lộn, nỉ hoặc vật liệu cách nhiệt, giúp hạn chế ánh nắng chiếu trực tiếp lên bề mặt taplo, giảm nguy cơ bạc màu, nứt nẻ sau thời gian dài sử dụng.

Thảm taplo giúp giảm nhiệt đáng kể cho khu vực nằm dưới kính lái. Ảnh: VA Auto

Ngoài khả năng giảm nhiệt cho khoang lái, thảm taplo còn giúp hạn chế phản chiếu ánh sáng lên kính lái, giảm chói mắt khi di chuyển dưới trời nắng gắt. Các mẫu thảm được thiết kế theo form riêng của từng dòng xe nên lắp đặt khá dễ dàng và giúp nội thất trông hài hòa hơn.

Trên thị trường, thảm taplo được bán với giá khoảng 500 nghìn đến 2-3 triệu đồng tuỳ chất liệu. Tuy nhiên, các loại thảm giá rẻ có thể nhanh xuống cấp, bám bụi hoặc ám mùi sau thời gian sử dụng. Ngoài ra, một số sản phẩm thiết kế không chuẩn còn có nguy cơ che cảm biến hoặc cản trở khe gió điều hòa.

