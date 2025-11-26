Nhiều ngày sau khi nước rút, xã Tuy An Đông (vùng phía Đông tỉnh Đắk Lắk) vẫn chưa thể hồi phục. Tại các thôn Phú Hội, Hà Yến, Bình Thạnh, Diêm Điền…, bùn đất vẫn phủ kín đường sá và nhà cửa. Điện nước chập chờn, sóng điện thoại gián đoạn khiến cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Ông Trần Văn Biên, Chủ tịch UBND xã Tuy An Đông cho biết, đây là đợt thiên tai gây thiệt hại nặng nề nhất ông từng chứng kiến. Toàn xã có 11 người tử vong, hơn 10.000 ngôi nhà bị ngập; hàng loạt công trình trường học, trạm y tế, thủy lợi hư hỏng nặng.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 95 có mặt kịp thời hỗ trợ người dân xã Tuy An Đông khắc phục hậu quả lũ lụt. Ảnh: Văn Viễn

Dù địa phương đã dốc toàn lực theo phương châm "4 tại chỗ" nhưng thiệt hại rất lớn, vượt quá khả năng khắc phục tự thân.

Theo ông Biên, ngay thời điểm khó khăn nhất, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 95 (Sư đoàn 2, Quân khu 5) đã có mặt. Các tổ công tác lập tức tỏa xuống từng thôn để thu gom rác thải, thông cống rãnh, dựng lại tường rào. Chỉ trong thời gian ngắn, đơn vị đã dọn sạch 10 điểm trường tiểu học, 3 trường mầm non, trạm y tế và hơn 10km đường liên thôn.

Bà Phạm Thị Kim Phụng (54 tuổi) xúc động khi thấy bộ đội về giúp dân dọn dẹp đống đổ nát.

Cán bộ, chiến sĩ giúp người dân dọn bùn đất và sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng. Ảnh: Văn Viễn

"Nước lên nhanh quá, đồ đạc bị cuốn trôi hết. Nay thấy các chú bộ đội về, tôi mừng rơi nước mắt", bà Phụng nói.

Cạnh đó, ông Phạm Thiên Thu (47 tuổi) đứng nhìn đống lúa đã mục rữa, thở dài: "Việc khó thế này, không có bộ đội giúp chắc chúng tôi không biết xoay xở ra sao".

Bộ đội khẩn trương dọn bùn đất và rác thải tại một ngôi trường ở Đắk Lắk. Ảnh: Văn Viễn

Sách vở bị ngâm nước, phủ đầy bùn đất sau trận lũ lịch sử. Ảnh: Anh Niệm

Không chỉ giúp dân dọn bùn, những người lính trẻ còn đau đáu nỗi lo cho việc học của trẻ em vùng lũ. Trong giờ nghỉ trưa hiếm hoi, các chiến sĩ đã tự nguyện góp tiền phụ cấp để mua vở, bút và bánh kẹo tặng học sinh.

Tại Ban Chỉ huy quân sự xã Tuy An Đông, không khí chuẩn bị quà rộn ràng. Hạ sĩ Nguyễn Gia Huy chia sẻ: "Nhà tôi cũng bị ngập nên tôi hiểu sự thiếu thốn của các em. Góp chút quà nhỏ để các em sớm được đến trường, anh em chúng tôi thấy rất vui".

Chiến sĩ Trung đoàn 95 tranh thủ giờ nghỉ trưa gói quà tặng học sinh vùng lũ. Ảnh: Văn Viễn

Niềm vui hiện rõ trên gương mặt các em nhỏ vùng lũ khi được bộ đội trao tặng những cuốn vở mới. Ảnh: Văn Viễn

Cầm trên tay cuốn vở mới, em Trần Ngọc Thiên (lớp 9) lễ phép: "Cháu cảm ơn các chú bộ đội. Có sách vở mới rồi, chúng cháu hứa sẽ chăm ngoan học giỏi".

Chiều muộn, khi công việc dọn dẹp tạm ngơi tay, tiếng hát trong trẻo "Chú bộ đội, chúng cháu yêu chú lắm..." của lũ trẻ vang lên giữa vùng rốn lũ. Âm thanh ấy như tiếp thêm sức mạnh để những người lính tiếp tục hành trình bám trụ, giúp người dân Tuy An Đông sớm ổn định cuộc sống.