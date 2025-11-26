Khuôn viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn được dùng làm nơi sửa chữa thiết bị điện lạnh giúp người dân. Ảnh: Dũng Anh

Những ngày sau lũ, khuôn viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn nhộn nhịp hơn hẳn. Đây là điểm tiếp nhận của chương trình sửa chữa điện lạnh – thiết bị gia dụng miễn phí do đoàn viên thanh niên của trường phối hợp Hội điện lạnh Bình Định triển khai từ ngày 23/11.

Từng chiếc máy giặt, quạt, bếp điện, tivi… được người dân phía đông tỉnh Gia Lai mang đến trong tình trạng ướt sũng, chập mạch, lớp bùn non bám dày bên trong.

Những chiếc máy giặt, tủ lạnh, xe máy... được "hồi sinh" sau nhiều ngày bị dòng nước nhấn chìm là niềm hy vọng để người dân vùng lũ bắt đầu lại cuộc sống.

Số lượng lớn tủ lạnh, máy giặt được người dân đưa đến để được hỗ trợ sửa miễn phí. Ảnh: Dũng Anh

Khu vực Nhơn Phú (phường Quy Nhơn Bắc) và Nhơn Bình (phường Quy Nhơn Đông) là tâm ngập sâu nhất, nhiều hộ gia đình gần như không kịp "cứu" bất cứ vật dụng nào. Sau lũ, các tiệm sửa dân dụng đều quá tải, chi phí sửa chữa lại đội lên cao khiến nhiều người rơi vào bế tắc.

Trong bối cảnh đó, chương trình hỗ trợ miễn phí trở thành điểm tựa thiết thực. Những kỹ thuật viên điện lạnh, điện tử dân dụng trong tỉnh chia thành từng tổ, mang theo đủ dụng cụ chuyên môn để tiếp nhận, tháo rời, vệ sinh, sấy khô, thay linh kiện và chạy thử từng thiết bị trước khi trả lại cho người dân.

Việc sửa chữa giúp hỗ trợ phần nào khó khăn cho người dân. Ảnh: Dũng Anh

Anh Lê Tấn Hòa, Phó Bí thư Đoàn trường, Trưởng bộ môn Điện tử Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, cho biết chương trình dự kiến kéo dài nhiều ngày nhằm xử lý tối đa số thiết bị ngập nước.

“Thiết bị hư hại sau lũ là gánh nặng lớn. Sửa được cái nào cho bà con là bớt đi một phần lo lắng trong lúc họ đang chật vật ổn định lại nhà cửa”, anh Hòa chia sẻ.

Không chỉ thiết bị điện tử, nhiều nhóm thợ sửa xe máy tại Gia Lai cũng tự đứng ra mở các điểm hỗ trợ miễn phí cho người dân vùng lũ.

Rất nhiều xe máy ngập nước được đưa đến cửa hàng sửa. Ảnh: G.X

Hệ thống cửa hàng xe máy Toàn Trung ở phía đông Gia Lai thông báo miễn phí công sửa xe máy bị ngập nước, ngay lập tức thu hút hàng trăm lượt người dân tìm đến. Trước cửa hàng, từng hàng dài xe máy bám đầy bùn đất xếp kín lối vào.

Mang xe ngâm nước đến sửa, ông Nguyễn Văn Tuấn (phường Quy Nhơn Bắc) xúc động: “Thời điểm này khó khăn chồng chất, được hỗ trợ như vậy bà con mừng lắm, có thêm động lực vượt qua sau thiên tai”.

Xe máy lấm đầy bùn sau trận lũ dữ. Ảnh: G.X

Đại diện cửa hàng cho biết đã huy động thêm nhân viên từ các cửa hàng ở TPHCM và khu vực phía tây Gia Lai để tăng cường, nâng tổng số nhân sự lên hơn 40 người, làm việc liên tục tại bộ phận kỹ thuật.

Các thợ phải tăng ca đến 21h mỗi ngày để kịp trả xe cho bà con. Đặc biệt, các hộ khó khăn, người bệnh hoặc gia đình không có phương tiện đưa xe đến cửa hàng sẽ được hỗ trợ xe chuyên dụng đến tận nơi chở xe về sửa.

Đại diện cửa hàng chia sẻ: “Phương tiện đi lại lúc này vô cùng cần thiết. Chúng tôi chỉ mong góp một phần nhỏ để san sẻ khó khăn với bà con trong lúc hoạn nạn”.