Ngày 25/11, Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, mưa lũ đã làm 22 người tử vong (tăng 6 người so với báo cáo trước đó) và 20 người bị thương. Chính quyền cùng lực lượng quân đội, công an và các đơn vị khác đang tập trung khắc phục hậu quả, dọn dẹp nhà cửa và cứu trợ cho người dân.

Mưa lũ cũng khiến hơn 1.000 căn nhà trên toàn tỉnh bị hư hỏng, trong đó 105 căn đổ sập hoàn toàn, còn 909 căn bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau. Hàng trăm điểm trường, trạm y tế, cùng nhiều tuyến đường, công trình thủy lợi bị ngập và hư hỏng.

Mưa lũ gây ngập lụt ở Khánh Hòa, 22 người chết. Ảnh: Xuân Ngọc

Lĩnh vực giao thông chịu thiệt hại nghiêm trọng với khoảng 1.970 tỷ đồng. Cụ thể, 380km đường bị sạt lở, bao gồm 72km quốc lộ, 85km tỉnh lộ, và 214km đường liên xã. Giao thông nông thôn cũng bị hư hỏng nặng. Ba cầu treo qua khu dân cư bị đứt cáp và sụt lún mố cầu, cùng với hơn 40 cống tràn bị cuốn trôi.

Ngoài ra, nhiều công trình như hồ Nước Ngọt, đê điều bắc sông Dinh Phan Rang, các tuyến kè như Phú Thọ, Sông Quao, Sông Cái Phan Rang, Sông Tô Hạp cũng bị sạt lở với tổng chiều dài khoảng 30km. Hơn 100km của các tuyến mương nội đồng bị gãy đổ và hư hỏng. Thống kê thiệt hại về thủy lợi và đê điều khoảng 1.730 tỷ đồng.

Địa phương này cũng ghi nhận thiệt hại của ngành giáo dục là khoảng 80 tỷ đồng, ngành y tế khoảng 170 tỷ đồng.

Sạt lở đèo Khánh Lê, đường nối Nha Trang - Đà Lạt đang tê liệt. Ảnh: N.X

Ngoài ra, có 488 trạm BTS tại các khu vực như Khánh Vĩnh, Bác Ái, Diên Khánh, Tây Nha Trang và Ninh Hòa bị mất liên lạc, cùng với nhiều tuyến cáp quang bị đứt, ước tính thiệt hại trên 191 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, có hơn 16.300ha lúa, hoa màu và cây ăn quả bị hư hại (tăng 367ha so với báo cáo trước)...

Sau khi mưa lũ xảy ra, tỉnh Khánh Hòa ban hành chính sách hỗ trợ khẩn cấp. Theo đó, hộ có nhà sập hoàn toàn nhận 60 triệu đồng; hộ có nhà hư hỏng nặng nhận 30 triệu đồng. Mỗi người dân bị ảnh hưởng được hỗ trợ 1 triệu đồng; học sinh được cấp 500.000 đồng mua sách vở, đồ dùng học tập.