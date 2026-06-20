Một vụ va chạm liên hoàn ở mức nhẹ vừa xảy ra trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (CT.04), đoạn gần nút giao Yên Mỹ (Hưng Yên) cho thấy, việc chạy xe bám đuôi ở làn trái là thói quen khá nguy hiểm.

Tình huống được chia sẻ trên nhóm Facebook OTO+ thu hút sự chú ý của cộng đồng tài xế.

Nguồn video: Oto+

Theo hình ảnh từ camera hành trình góc sau của một chiếc ô tô (xe thứ nhất), khoảng 16h09 ngày 14/6, chiếc xe này di chuyển chậm với vận tốc chỉ khoảng 44 km/h thì bất ngờ phanh đứng lại. Chiếc xe SUV mang thương hiệu Mazda đi phía sau phanh gấp theo nhưng chỉ 1 giây sau đã bị xe kế sau húc rất mạnh vào đuôi, đẩy xe thứ hai này đâm thẳng "dồn toa" vào đuôi chiếc ô tô thứ nhất.

Hậu quả, xe Mazda bị móp nắp capo và cản trước. Phía đuôi xe cũng sẽ thiệt hại đáng kể từ lực đâm không hề nhẹ của xe sau cùng.

Vụ va chạm này cho thấy chỉ cần một giây mất tập trung trên cao tốc, không giữ khoảng cách an toàn, lại bám làn trái là làn có tốc độ cao nhất sẽ luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn liên hoàn. Nhẹ thì xe chỉ móp méo đầu, đuôi như chiếc Mazda trên, nặng thì có thể trở thành xe bị "kẹp chả", bẹp rúm ró, thương vong nếu xe phía trước, phía sau là xe tải nặng, xe container...

Để phòng tránh những tai nạn đáng tiếc tương tự, tài xế cần tuyệt đối tuân thủ biển báo cự ly tối thiểu và áp dụng “quy tắc 3 giây” khi di chuyển trên cao tốc.

Trong điều kiện mưa lớn, sương mù, đường trơn trượt hoặc tầm nhìn hạn chế, khoảng cách này cần được tăng lên gấp đôi. Người lái cũng phải hạn chế tối đa việc sử dụng điện thoại, tập trung quan sát và chủ động rà phanh khi phát hiện xe phía trước giảm tốc.

Theo quy định mới nhất tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc với ô tô có thể bị phạt từ 4-6 triệu đồng. Nếu gây tai nạn giao thông, mức phạt tăng lên 20-22 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Bạn đã từng gặp tình huống thót tim khi lái xe? Hãy chia sẻ video, thông tin tới Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!