Thông tin này được hé lộ tại một sự kiện giới thiệu kín diễn ra gần Chicago (Mỹ) hồi đầu tháng 6, thu hút khoảng 180 đại lý của hãng tại Mỹ và Canada tham dự.

Mẫu xe SUV 7 chỗ Mitsubishi Pajero đang được chạy thử để chuẩn bị cho màn ra mắt vào cuối năm nay. Ảnh: Carscoops

Theo trang AutoNews, tại sự kiện này, Mitsubishi đã trình bày chiến lược phát triển dài hạn mang tên Momentum 2030 với mục tiêu làm mới hoàn toàn danh mục sản phẩm vốn bị đánh giá là lạc hậu so với thị trường trong nhiều năm qua.

Điểm nhấn lớn nhất của sự kiện là sự hiện diện của một mẫu xe SUV khung gầm rời phát triển từ dòng Mitsubishi Pajero sắp được hồi sinh, dự kiến sẽ trở lại Bắc Mỹ với tên gọi Montero. Đây là lần đầu tiên một mẫu Pajero/Montero mới được xác nhận phân phối tại thị trường này.

Nhiều khả năng chiếc xe SUV hoàn toàn mới này sẽ sử dụng khung gầm dạng xát-xi rời, chia sẻ nền tảng với bán tải Triton, hướng đến khả năng off-road chuyên nghiệp và có thể ra mắt vào khoảng năm 2030.

Các đại lý tham dự sự kiện đã so sánh Mitsubishi Montero mới với Toyota Land Cruiser và cho biết xe có thiết kế vuông vức, đậm chất địa hình, khoảng sáng gầm xe lên tới khoảng 305mm, cùng khoang cabin rộng rãi với ba hàng ghế.

Ngoại thất gây chú ý với cụm đèn LED xếp chồng theo chiều dọc ở đầu xe và đèn hậu hình chữ T đặc trưng. Khác với các thế hệ trước, cửa cốp mở ngang và lốp dự phòng gắn ngoài được loại bỏ, thay bằng kiểu mở lên trên truyền thống, mang tính thực dụng hơn.

Khoang lái hiện đại với cụm đồng hồ kỹ thuật số, màn hình thông tin giải trí lớn hơn, vô lăng được thiết kế lại và có thể là chuẩn mực để áp dụng cho toàn bộ dải sản phẩm. Trong khi đó, hãng xe Nhật Bản cũng đã xác nhận Mitsubishi Pajero thế hệ mới sẽ ra mắt toàn cầu vào mùa thu năm nay.

Không chỉ Montero, Mitsubishi còn hé mở thông tin về Outlander Sport thế hệ mới, dự kiến ra mắt vào nửa cuối năm 2028. Mẫu xe này được thiết kế lại toàn diện, kích thước lớn hơn, gầm cao hơn và mang phong cách off-road rõ nét với lốp địa hình, móc kéo lộ ra ngoài, giá nóc tích hợp thang và cản trước hầm hố.

Hình ảnh đồ họa được cho là Mitsubishi Outlander thế hệ mới. Ảnh: Mitsubishi

Song song đó, mẫu Outlander thế hệ tiếp theo cũng được xác nhận sẽ trình làng vào năm 2028, chuyển sang nền tảng hoàn toàn mới do Mitsubishi tự phát triển. Trước đó, một phiên bản Outlander thiên về off-road dự kiến ra mắt năm 2027 cũng đã được giới thiệu sơ bộ với hệ dẫn động 4 bánh cải tiến, hệ thống treo nâng cấp và thiết kế cứng cáp hơn.

Với loạt sản phẩm mới này, Mitsubishi được kỳ vọng sẽ từng bước lấy lại vị thế tại thị trường Bắc Mỹ sau giai đoạn doanh số sụt giảm kéo dài.

Theo Carscoops

Hãy chia sẻ video, thông tin tới Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!