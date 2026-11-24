Ngày 27/7/2027 - tròn 80 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ, người lao động lần đầu được nghỉ hưởng nguyên lương. Với tên gọi “Ngày Tổ quốc tri ân”, cả nước dành một ngày tưởng nhớ, tri ân những người đã hy sinh, hiến dâng tuổi trẻ, xương máu vì Tổ quốc.

Ngày 27/7 hằng năm là ngày giỗ vọng của liệt sĩ Huỳnh Quang Thợ. Anh hy sinh ở chiến trường Núi Thành năm 1965, khi mới 19 tuổi. Gia đình không biết chính xác ngày anh mất. Họ lập một ngôi mộ gió ở quê nhà và chọn ngày 27/7 để giỗ anh.

Em trai anh, ông Huỳnh Quang Thuyền, kể với VietNamNet rằng mỗi lần vào nghĩa trang, mẹ anh dừng trước những ngôi mộ chưa rõ danh tính, thắp hương và gọi tên con. Mẹ là Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Lang. Năm 2024, mẹ được lấy mẫu ADN.

Khi VietNamNet ghi lại câu chuyện trong bài viết “Nỗi khắc khoải của Mẹ Việt Nam anh hùng 105 tuổi bên ngôi mộ gió của con liệt sĩ”, người mẹ đã 105 tuổi, vẫn mong có ngày đưa con về quê.

Với gia đình mẹ Lang, ngày 27/7 có tên một người. Trên khắp đất nước, còn biết bao gia đình mang trong mình những ký ức như thế. Có người đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Có người trở về mang thương tật suốt đời. Phía sau họ là những người mẹ, người vợ, những đứa con đã sống nhiều năm trong chờ đợi. Ngày Tổ quốc tri ân ghi nhận cả những hy sinh ấy.

Nghỉ lễ ngày 27/7 được đề xuất từ năm 2019

Năm 2019, khi sửa đổi Bộ luật Lao động, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã đề xuất chọn ngày 27/7 làm ngày nghỉ tri ân. Ngày 29/5/2019, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thay mặt Chính phủ trình Quốc hội phương án này.

Tờ trình của Chính phủ cũng nêu rõ, việc chọn ngày 27/7 làm ngày tri ân có ý nghĩa sâu sắc là việc Tổ quốc và Nhân dân tri ân các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công đã hy sinh xương máu cho nền độc lập của đất nước. Đồng thời cũng có thêm thời gian cho mọi người dùng thời gian của ngày nghỉ thực hiện những hành động cụ thể, thiết thực tri ân những người có công với cách mạng, có công với đất nước.

Đề xuất này phù hợp với truyền thống, văn hóa và đạo lý dân tộc, nguyện vọng của Nhân dân, với ý nghĩa tri ân tất cả những người có công với đất nước, với cách mạng, với các bậc tiền bối, với cha mẹ, người sinh thành, nuôi dưỡng và tôn vinh giá trị văn hóa Việt Nam.

Sau 7 năm, đề xuất trên đã được Đảng, Nhà nước thống nhất. Ngày 21/11/2026, Quốc hội thông qua quy định lấy ngày 27/7 hằng năm là “Ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, liệt sĩ”, người lao động được nghỉ làm và hưởng nguyên lương từ năm 2027.

Ngày 27/7 không chỉ là một ngày nghỉ. Bốn chữ “Tổ quốc tri ân” nói rõ điều đó - đó là sự tri ân của đất nước, của mỗi người đang sống trong hòa bình. Bốn chữ ấy cũng nói rõ đất nước biết ơn ai - đó là những người đã ngã xuống, những thương binh, bệnh binh, những người có công và những gia đình đã chịu mất mát vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tri ân bằng những việc làm cụ thể

Nhưng tri ân cũng không phải chỉ là một ngày nghỉ. Tri ân phải được thể hiện bằng chính sách và bằng cách chính sách đến với từng người. Một thương binh tuổi cao cần được chăm sóc sức khỏe thường xuyên. Một gia đình người có công còn ở trong căn nhà xuống cấp cần được hỗ trợ kịp thời. Với thân nhân liệt sĩ còn chờ tin, điều họ cần có khi là một câu trả lời cụ thể.

Ngày 2/4/2026, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã phát động "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Các đội quy tập lần theo hồ sơ và thông tin của nhân chứng để tìm kiếm. Cơ quan chức năng thu mẫu hài cốt và mẫu ADN của thân nhân để đối chiếu, xác định danh tính liệt sĩ.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ, Ban Bí thư đã yêu cầu tập trung cao nhất cho việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đẩy mạnh giám định ADN và xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ. Ban Bí thư cũng yêu cầu lấy kết quả chăm sóc người có công làm thước đo của hoạt động kỷ niệm, ưu tiên những nhu cầu cấp thiết về nhà ở, đời sống và sức khỏe.

Sáng 12/11/2026, tại TPHCM, bà Đào Thị Hồ, 83 tuổi, nhân vật trong bài viết “Tâm nguyện dang dở của mẹ liệt sĩ có con trai duy nhất hy sinh ở tuổi 17” đến Công an TPHCM để cho mẫu ADN với hy vọng tìm được em trai là liệt sĩ Đào Xuân Tiết. Giấy báo tử chỉ ghi ông hy sinh ở mặt trận phía Nam. Gia đình đã đi tìm nhiều năm. Mẹ bà mất khi vẫn chưa biết con mình nằm ở đâu. Bây giờ, người chị mong việc đối chiếu ADN sẽ giúp gia đình tìm được em.

Dịp kỷ niệm 80 năm là lúc nhìn lại việc đền ơn đáp nghĩa ở từng địa phương. Bao nhiêu gia đình đã nhận được tin về người thân? Bao nhiêu hồ sơ tồn đọng đã được giải quyết? Người có công nào còn cần hỗ trợ về nhà ở hoặc chăm sóc sức khỏe? Mỗi câu trả lời cần chỉ rõ việc đã làm, việc đang làm và cơ quan chịu trách nhiệm. Đó cũng là cách để các gia đình biết họ được lắng nghe và có người theo đến cùng phần việc của mình.

Ngày 27/7/2027, gia đình liệt sĩ Huỳnh Quang Thợ sẽ lại thắp hương trong ngày giỗ vọng của anh. Một nén hương giữ tên anh trong ký ức của con cháu.

Ngày 27/7 với những người đang tiếp tục đi tìm, là có một ngày để thêm một chuyến đi, một ngày để tìm thêm một hồ sơ, thêm một mẫu ADN được đối chiếu. Để có thêm một ngày, hồi đáp nỗi khắc khoải của người thân các liệt sĩ, có thêm một ngày để đưa các anh về với quê hương, gia đình và dòng tộc.