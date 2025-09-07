Bệnh nhân là ông P.V.Đ, 63 tuổi, ở Ninh Bình. Ông vào Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) trong tình trạng ý thức lơ mơ, gọi hỏi không đáp ứng, khó thở, có ổ áp xe hoại tử mặt trước cẳng chân trái chảy nhiều dịch vàng hôi, da nhiều mảng xuất huyết bầm tím.

Khai thác tiền sử, gia đình cho biết ông Đ. tự nặn mụn nhọt ở ngón chân, vi khuẩn xâm nhập vào máu tạo ra nhiều ổ áp xe. Bệnh nhân được điều trị tích cực, cấy máu dương tính với tụ cầu vàng, có ổ áp xe cơ thắt lưng chậu 2 bên và viêm phá hủy đốt sống đĩa đệm, viêm màng não.

Tới ngày 7/9, sau hơn 3 tuần điều trị, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, hết sốt, vết thương bàn chân và cẳng chân đang dần phục hồi.

Ông Đ. bị nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng sau khi tự nặn mụn nhọt ở ngón chân. Ảnh: BVCC

Bác sĩ Nguyễn Thị Hiệp, Khoa Bệnh lây đường tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng là tình trạng nhiễm khuẩn nghiêm trọng, có khả năng đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Tình trạng này ngày càng phổ biến trong cộng đồng, bắt đầu từ những tổn thương da tưởng chừng như vô hại. Tính nguy hiểm của bệnh thể hiện ở khả năng tiến triển nhanh, tỷ lệ tử vong cao do kháng nhiều loại kháng sinh và thường tạo ra các ổ áp xe ở nhiều cơ quan, làm cho việc điều trị khó khăn, kéo dài và tăng chi phí điều trị.

Nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng có thể gây viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn, áp xe và tổn thương đa cơ quan, sốc nhiễm khuẩn và suy đa tạng. Người bệnh thường có triệu chứng sốt cao kéo dài, khó thở, đau tức ngực. Trong trường hợp nặng, có thể dẫn đến thủng van tim, suy tim, mảng sùi di chuyển gây nhồi máu phổi, nhồi máu não, tắc mạch chi.

Ngoài ra, các cơ quan thường bị ảnh hưởng khác bao gồm: phổi, não, đặc biệt là cơ xương khớp. Ở các bệnh nhân tiểu đường, gout, tụ cầu vàng còn gây ổ áp xe trong cơ mông, cơ thắt lưng chậu, cơ cạnh sống và viêm phá hủy các thân đốt đĩa đệm cột sống làm cho bệnh nhân đau nhiều vùng thắt lưng, hạn chế vận động và mất vững cột sống.

Nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng thường có các dấu hiệu sau: sốt cao, có thể kèm theo cơn rét run, mệt mỏi, khó thở, sưng đau khớp, các vùng sưng viêm ở da. Đặc biệt cần lưu ý khi các triệu chứng này xuất hiện trên một người đã hoặc đang có tổn thương ngoài da, đặc biệt là mụn nhọt hoặc áp xe.

Để phòng tránh nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng, bác sĩ khuyến cáo người dân cần:

- Vệ sinh vết thương đúng cách: rửa sạch vết thương bằng nước sạch và xà phòng, băng vết thương đúng kỹ thuật.

- Tránh tự ý nặn mụn nhọt, vết viêm nhiễm trên da.

- Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, đặc biệt sau khi chạm vào vết thương.

- Thận trọng với những vết thương nhỏ, đặc biệt là ở người có nguy cơ cao.