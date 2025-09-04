Bệnh nhân là chị V.T.H, ở Vị Xuyên, Tuyên Quang. Sau vụ tai nạn, người xung quanh nhanh chóng garo vết thương, chuyển chị đến Bệnh viện Đa khoa Hà Giang cấp cứu rồi chuyển tiếp lên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) cùng cẳng chân phải được bảo quản trong thùng lạnh.

Thời điểm vào viện cách lúc xảy ra tai nạn khoảng 9 giờ, muộn so với yêu cầu trồng nối lại chi thể. Tuy nhiên, thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 quyết tâm trồng nối lại thành công phần cẳng chân đứt rời.

Tới ngày 4/9, sau phẫu thuật 1 tuần, bệnh nhân có thể cử động được các ngón chân.

Cẳng chân bị đứt rời được bác sĩ trồng nối thành công. Ảnh: An Ngọc

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Quang Vịnh, Khoa Phẫu thuật chi trên và Vi phẫu thuật, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, chia sẻ ê-kíp phẫu thuật đã rất cân nhắc trước khi tiến hành trồng lại vì bệnh nhân đến muộn.

"Ngoài tỷ lệ thành công thấp, bệnh nhân còn có nguy cơ rất cao nhiễm độc sau trồng chi thể, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tính mạng", bác sĩ Vịnh cho biết.

Theo bác sĩ Vịnh, với những tổn thương đứt rời chi thể, người bệnh cần được sơ cứu tốt, bảo quản chi thể đúng cách (rửa sơ bộ, gói trong khăn sạch, bọc kín trong túi ni lông và để trong phích đá, tránh để chi thể tiếp xúc trực tiếp với đá lạnh) và nhanh chóng chuyển đến các bệnh viện có khả năng trồng nối.