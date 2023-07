Dự án Hoi An Golden Sea (trước đây là Khu du lịch Holiday Inn Hội An Resort) nằm trên khu 'đất vàng' thuộc phường Cẩm An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Dự án được phê duyệt quy hoạch vào ngày 25/12/2017 do CTCP Đầu tư Năm Sao làm chủ đầu tư, triển khai thực hiện vào năm 2019.

Diện tích dự án khoảng 6,98ha, gồm 5 tòa căn hộ khách sạn và 8 biệt thự mặt tiền biển An Bàng. Mức đầu tư ban đầu 990 tỷ đồng và sau đó chủ đầu tư nâng lên hơn 2.000 tỷ đồng.

Dự kiến bàn giao vào năm 2021, nhưng chủ đầu tư đã được gia hạn đến cuối năm 2022 do không thực hiện đúng tiến độ.

Đến năm 2022, dự án tiếp tục chậm tiếp độ lần 2. Ngày 13/4/2022, UBND tỉnh Quảng Nam có công văn điều chỉnh tiến độ hoàn thành của dự án đến tháng 7/2023.

Thực tế, dự án vẫn chưa xây dựng xong, nhiều hạng mục còn dang dở.

Ghi nhận của VietNamNet vào ngày 31/7, công trình được bao quanh 3 phía bởi hàng rào bê tông và tôn. Phía còn lại giáp biển không được che chắn. Cỏ cây mọc phía ngoài um tùm.

Dự án không có người thi công. Công trình chỉ xây dựng 3 tòa nhà phần thô rồi bỏ dở. Một tòa nhà chính giữa dự án vừa xây xong móng. Nhiều hạng mục xuống cấp, sắt thép hoen gỉ.

Một số hình ảnh được ghi nhận tại dự án:

Dự án Hoi An Golden Sea tại Hội An.

3 tòa nhà được xây dựng phần thô rồi bỏ đó.

Tòa nhà giáp với biển.

Nhiều hạng mục có hiện tượng xuống cấp.

Cửa kính bị vỡ, sắt hoen gỉ.

Dự án được bao quanh 3 mặt bằng bê tông và tôn.

Có 2 bảo vệ túc trực tại đây.

Vật liệu xây dựng ngổn ngang.

Phương tiện phục vụ thi công nằm 'đắp chiếu'.

Cảnh hoang lạnh tại dự án.

Bức tường sập nghiêng ngả ngay trong dự án Hoi An Golden Sea.

Vật liệu xây dựng nằm nghiêng ngả.

XEM CLIP: