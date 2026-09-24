Máy bay RAF gặp nạn. Ảnh: Guardian/Facebook

Báo The Guardian dẫn lời các nhân chứng cho biết chiếc Hawk T2 vừa cất cánh từ căn cứ RAF Valley ở phía tây hòn đảo nằm ở phía bắc xứ Wales thì xảy ra sự cố. Cả hai phi công đã nhảy dù xuống đất và được cho là chỉ bị thương nhẹ.

Video ghi lại vụ tai nạn cho thấy máy bay dường như cố lấy độ cao trước khi hai phi công bung ghế thoát hiểm. Sau đó, máy bay chúi đầu xuống đất, để lại vệt khói dài và rơi xuống khu vực gần các ngôi nhà cùng các công trình nông nghiệp, tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ.

Người phát ngôn RAF cho biết: “Một sự cố liên quan đến máy bay Hawk T2 của RAF, cất cánh từ căn cứ RAF Valley, đã xảy ra gần Anglesey. Cuộc điều tra đang được tiến hành và chúng tôi chưa thể đưa ra thêm bình luận vào thời điểm này".

Hai phi công phóng ghế thoát hiểm trước khi máy bay lao xuống đất. Video: BBC

Địa điểm máy bay rơi, tại Pencarnisiog, cách căn cứ không quân chưa đầy 3km. RAF Valley là nơi đặt Trường Huấn luyện Bay số 4 của Không quân Anh, chuyên đào tạo phi công tiêm kích bằng các máy bay Hawk T2 và Texan T1.

Người phát ngôn lực lượng cứu hỏa và cứu hộ Bắc Wales cho biết: “Các đội cứu hộ đã có mặt tại khu vực Pencarnisiog trên đảo Anglesey để xử lý sự cố liên quan đến máy bay, phối hợp với các đồng nghiệp từ Không quân Hoàng gia, Cảnh sát Bắc Wales, dịch vụ cứu thương xứ Wales và lực lượng cứu hộ đường không xứ Wales. Đám cháy hiện đã được kiểm soát.”

Pete Bennett, một người dân địa phương, nói với Wales Live rằng dường như máy bay đã gặp sự cố ngay sau khi rời đường băng.

“Tôi biết ngay lập tức rằng máy bay gặp vấn đề. Ngay khi cất cánh đã xuất hiện ngọn lửa màu cam và khi tăng tốc, về cơ bản nó đã bốc cháy. Khi máy bay lên cao, ngọn lửa biến mất nhưng rõ ràng nó vẫn gặp vấn đề. Nó ngóc lên với góc rất lớn, như thể phi công đang cố tăng độ cao. Máy bay chao mạnh hai lần trên không, sau đó có hai tiếng nổ lớn, rõ ràng. Lúc đó có lẽ máy bay đang ở độ cao khoảng 240m. Các phi công phóng ghế thoát hiểm và cả hai dù đều bung".

Ông Bennett cho biết vụ nổ tạo ra “một bức tường lửa khổng lồ cùng khói đen”. Ông nói thêm: “Các phi công đáp xuống khu vực nằm khoảng giữa đường băng và nơi máy bay rơi, tôi đoán cách căn cứ RAF Valley khoảng 1,6km về phía trong đất liền".

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting viết trên mạng xã hội X: “Trước hết, tôi xin gửi lời chia sẻ tới các phi công. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm thông tin trong thời gian tới".