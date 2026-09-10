Máy bay Mỹ. Ảnh: Bộ Tư lệnh miền nam Mỹ

Hãng CBS News dẫn các nguồn tin am hiểu tình hình cho biết khoảng 8 tiêm kích F-15 bị hư hại nhẹ, nhưng sau đó đã được đưa trở lại hoạt động. Một máy bay A-10 Thunderbolt, còn được biết đến với biệt danh Warthog, cũng bị bắn trúng và mất một cánh.

Hiện lực lượng Mỹ chưa ghi nhận thương vong về người liên quan đến các vụ tập kích của Iran tại Jordan. Các máy bay Mỹ ở Jordan bị hư hại sau khi Washington tuyên bố tấn công 5 tàu chở dầu của Iran để đáp trả việc Tehran nhắm mục tiêu vào một tàu chiến của Hải quân Mỹ.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sau đó tuyên bố đã mở các cuộc tấn công nhằm vào 8 tàu chở dầu, 2 tàu chiến và căn cứ quân sự của Mỹ tại Jordan. Theo báo cáo, lực lượng Mỹ tại Jordan đã phóng hơn 30 tên lửa Patriot để đánh chặn và phòng thủ trước các cuộc tấn công này.

Các cuộc tập kích diễn ra trong bối cảnh giới chức Mỹ ngày càng lo ngại về nguồn dự trữ tên lửa Patriot đang nhanh chóng suy giảm và lượng đạn dược dẫn đường chính xác khác trong kho cũng ngày càng cạn kiệt.