Theo đài RT, Cơ quan Cứu hỏa Hy Lạp cho biết đã điều động hàng trăm nhân viên chiến đấu chống lại ít nhất 220 vụ cháy rừng xảy ra trên toàn quốc trong tuần qua.

Cháy rừng đang hoành hành ở Hy Lạp. Video: X/@Meteology Live

Trong đó, gần 500 lính cứu hỏa và 23 máy bay đã được triển khai đến mặt trận chính phía tây thủ đô Athens. Tuy nhiên, gió giật mạnh đã thổi bùng ngọn lửa qua các khu rừng khô và cản trở công tác ứng phó, khiến một số máy bay cứu hoả không thể an toàn tiếp cận biển để lấy nước. Hàng trăm người đã được sơ tán khỏi các cộng đồng ven biển bằng thuyền sau khi lửa và khói làm gián đoạn giao thông.

Vụ 2 trực thăng đâm nhau xảy ra hôm 2/8 gần Psatha, cách Athens khoảng 70km về phía tây, khi các máy bay đang vật lộn ứng phó với một vụ cháy rừng lớn bùng phát gần Agios Vasileios trước khi lan rộng về phía Porto Germeno và các dãy núi phía tây thủ đô.

Một điều phối viên người Hy Lạp và một phi công người Đan Mạch trên một chiếc trực thăng đã thiệt mạng, trong khi phi hành đoàn của trực thăng thứ 2, gồm một người Hy Lạp và một người Anh, đã may mắn sống sót sau tai nạn. Không có trường hợp thương vong nào trên mặt đất được báo cáo.

Hai trực thăng cứu hoả đâm nhau khi đang tham gia chống cháy rừng ở phía tây thủ đô Athen của Hy Lạp. Video: X/@Breaking911

Đoạn video lan truyền trên mạng dường như cho thấy một chiếc trực thăng di chuyển vào đường bay của trực thăng kia trước khi cả 2 va chạm. Chiếc trực thăng phía dưới bốc cháy dữ dội và lao xuống đất, trong khi chiếc thứ hai vẫn bay trên không. Cả hai đều là trực thăng Bell cho thuê, do công ty chữa cháy trên không McDermott Aviation của Australia vận hành. Nguyên nhân vụ va chạm vẫn đang được điều tra.

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis bày tỏ “nỗi buồn sâu sắc nhất” trên mạng xã hội, mô tả các nạn nhân là “những chiến binh tuyến đầu trong cuộc chiến chống lại các đám cháy rừng trong điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt”.

Vụ va chạm xảy ra chỉ vài ngày sau khi 2 lính cứu hỏa ở Hy Lạp tử nạn khi làm nhiệm vụ trong đám cháy ở Crete, trong khi người thứ 3 thiệt mạng ở Peloponnese.

Châu Âu đang phải vật lộn với một cuộc khủng hoảng cháy rừng nghiêm trọng, với những đám cháy lớn, lan nhanh xung quanh Bordeaux (Pháp), Madrid và Valencia (Tây Ban Nha), buộc hàng trăm nghìn người phải sơ tán.

Hơn 9.000 nhân viên cứu hộ đã được huy động, nhưng điều kiện khô hạn và một đợt nắng nóng khác sắp tới đã làm phức tạp thêm nỗ lực khống chế những gì chính quyền mô tả là một trong những thảm hoạ cháy rừng tồi tệ nhất lịch sử.