Tờ Guardian ngày 25/7 đưa tin, chính phủ Tây Ban Nha mới đây ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia lần đầu tiên vì cháy rừng, đồng thời sơ tán 70.000 người khỏi các khu vực ở miền trung nước này.

"Đã có một người tử vong trong ô tô do mắc kẹt giữa đám cháy ở ngoại ô thành phố Valencia. Hàng trăm lính cứu hỏa đã được huy động để dập lửa, nhưng gió mạnh đã khiến các đám cháy lan rộng, gây ra nhiều khó khăn cho công tác cứu hỏa", Bộ Nội vụ Tây Ban Nha thông tin.

Cháy rừng khiến Pháp và Tây Ban Nha sơ tán hơn 250.000 người. Video: DW

Trong khi đó, giới chức Pháp đã sơ tán khoảng 197.000 người vì ảnh hưởng của các vụ cháy rừng, phần lớn trong số này là cư dân của thành phố Bordeaux.

"Đây có lẽ là đợt sơ tán lớn nhất trong thời bình mà chúng ta từng chứng kiến. Một máy bay vận tải quân sự Airbus A400M Atlas đã được điều động để tham gia cùng 18 máy bay khác nhằm khống chế các đám cháy tại vùng Gironde", Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez cho biết.

Cùng ngày 25/7, Thủ tướng Đức Friedrich Merz thông báo rằng Berlin sẽ một máy bay vận tải Airbus A400M, trực thăng và lực lượng cứu hộ tới Pháp để hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng bởi cháy rừng. "Tôi vẫn đang duy trì liên lạc với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron", ông Merz nói.

Theo các nhà khoa học, tình trạng cháy rừng lần này là hệ quả từ các đợt nắng nóng gay gắt kéo dài do biến đổi khí hậu. Nhiệt độ trung bình trong tháng 7 tại các khu vực hỏa hoạn ở Pháp lên tới 32,2 độ C, cao hơn 7,3 độ C so với mức trung bình lịch sử.