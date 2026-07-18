Khói cháy rừng ở Canada lan sang các thành phố Mỹ. Video: Al Jazeera.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 17/7, ông Trump phàn nàn về chất lượng không khí trong bối cảnh giới chức Canada vẫn đang nỗ lực ứng phó với 896 đám cháy rừng đang bùng phát trên cả nước.

Theo hãng tin Al Jazeera và báo Guardian, Tổng thống Trump tuyên bố: "Chúng tôi quy trách nhiệm cho Canada vì không quản lý và bảo dưỡng rừng cũng như các khu vực cây bụi một cách thích đáng. Mỹ đang phải hứng chịu không khí bẩn, ô nhiễm và độc hại một cách không cần thiết. Chất lượng không khí hiện nay rất nguy hiểm và hoàn toàn không thể chấp nhận được!”.

Ông Trump cho biết sẽ gọi điện cho Thủ tướng Canada Mark Carney, đồng thời cáo buộc chính phủ nước láng giềng đã lơ là trách nhiệm.

“Thiệt hại là không thể đong đếm,” ông Trump nói thêm, đồng thời cho biết chi phí này sẽ được cộng vào các mức thuế quan hiện hành áp lên hàng hóa Canada xuất khẩu sang Mỹ.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng với nhiệm kỳ tổng thống thứ 2 vào tháng 1/2025, ông Trump đã gia tăng sức ép đối với Canada, sử dụng thuế quan như một phương tiện gây áp lực buộc nước này tăng cường an ninh biên giới và thay đổi các hoạt động thương mại mà ông cho là không công bằng. Ông Trump cũng thúc giục Canada từ bỏ chủ quyền và trở thành "bang thứ 51” của Mỹ.

Theo các nhà khoa học, các vụ cháy rừng tăng trên khắp Bắc Mỹ là do nhiều yếu tố, bao gồm cả tình trạng thời tiết nóng và khô ngày càng trở nên tồi tệ hơn do biến đổi khí hậu.

Các vụ cháy rừng cũng đang hoành hành trên khắp nước Mỹ. Tính đến thời điểm hiện tại của năm nay, hơn 14.860km² diện tích đất tại Mỹ đã bị thiêu rụi do cháy rừng, cao hơn 31% so với mức trung bình của cùng kỳ trong 10 năm trước.