XEM CLIP:

Một clip được chia sẻ trên mạng xã hội vào sáng nay ghi lại vụ sạt lở xảy ra tại đoạn đường qua khu vực có vách núi dựng đứng. Trong clip, chiếc ô tô tải vừa đi qua thì khối lượng lớn đất đá bất ngờ sạt xuống. Nhiều người xem thót tim vì chỉ cần chiếc xe chậm vài giây, hậu quả có thể rất khó lường.

Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, đoạn đường trên thuộc Quốc lộ 4D địa phận xã Tả Phìn (trước đây là xã Trung Chải), tỉnh Lào Cai.

Xe ô tô tải vừa đi qua đoạn đường trên Quốc lộ 4D thì hàng trăm m3 đất đá đổ ập xuống đường. Ảnh: Bảo Ngọc

Trao đổi với PV, ông Vũ Xuân Quý, Chủ tịch UBND xã Tả Phìn cho biết, vào khoảng 9h30 sáng nay, tại km120, Quốc lộ 4D, vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng đã khiến hàng trăm m3 đất đá từ taluy dương đổ xuống đường. Đây là một điểm sạt lở cũ, do mưa lớn, kéo dài trong những ngày gần đây nên tiếp tục xảy ra tình trạng sạt lở.

Thời điểm trên, ô tô tải BKS 24C-104.27 vừa chạy qua đoạn đường thì đất đá từ taluy bất ngờ sạt lở. Rất may, xe vừa thoát khỏi khu vực nguy hiểm thì hàng trăm khối đất đá đổ ập xuống.

Theo ông Quý, ngay sau khi xảy ra vụ việc trên, chính quyền địa phương đã phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai để đưa các trang thiết bị, máy móc đến xử lý sự cố. Dự kiến vào chiều nay sẽ thông đoạn đường trên.

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Lào Cai, tính đến sáng 27/8, mưa lũ đã gây nhiều thiệt hại cho hệ thống hạ tầng giao thông của tỉnh, gây ách tắc và mất an toàn giao thông trên nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ, đường xã và đường giao thông nông thôn.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến giao thông tại tỉnh Lào Cai bị chia cắt. Ảnh: Mạnh Hà

Tại địa bàn các xã thuộc tỉnh Yên Bái cũ, mưa lớn đã gây ngập úng tại 4 điểm trên các Quốc lộ 32C, 2D, 279 và 37, có 7 điểm ùn tắc giao thông. Các tuyến Quốc lộ 32, QL37, Tỉnh lộ 174, Tỉnh lộ 173 qua địa bàn các xã Văn Chấn – Yên Lập, Trạm Tấu – Bắc Yên đều bị sạt lở taluy dương với khối lượng hàng nghìn mét khối đất đá. Riêng QL32 ghi nhận tới sạt lở tại 10 vị trí, khối lượng 5.600m³.

Tại địa bàn các xã thuộc tỉnh Lào Cai cũ, mưa lũ đã gây sạt lở ở hầu hết các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường xã. Thiệt hại nặng nề nhất là ở các xã Ngũ Chỉ Sơn, Trịnh Tường, Y Tý, Văn Bàn, Minh Lương…

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần hạn chế đi lại qua các tuyến đường đang sạt lở hoặc ngập úng, đặc biệt là Quốc lộ 32, Quốc lộ 37, Tỉnh lộ 155, Tỉnh lộ 156 và một số tuyến giao thông. Khi lưu thông qua khu vực có biển cảnh báo, cần tuyệt đối chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn.