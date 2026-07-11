Vụ việc được camera an ninh ghi lại vào ngày 7/7 tại thủ đô Manila (Philippines).

Theo hình ảnh từ camera của gia đình, tài xế điều khiển một chiếc Nissan Urvan Cargo màu trắng đã đỗ xe bên kia đường. Sau khi xuống xe, người này băng qua đường và lấy một chiếc xe máy tay ga đang đỗ bên trong.

Khi người đàn ông vừa ngồi lên xe máy và bắt đầu lùi ra ngoài, chiếc xe tải van không có người điều khiển bất ngờ tự lăn bánh về phía trước. Chỉ ít giây sau, chiếc xe lao thẳng vào cột bê tông ở phía trước ngôi nhà, tạo ra tiếng va chạm lớn khiến nhiều người xung quanh giật mình.

Phát hiện sự việc, tài xế lập tức quay lại, chứng kiến chiếc xe mắc kẹt ở chân cột bê tông. Người này sau đó nhanh chóng di chuyển chiếc xe máy ra khỏi khu vực để tránh hư hỏng.

Theo lời tài xế, nhiều khả năng anh đã quên kéo phanh tay trước khi rời khỏi xe, khiến chiếc Nissan tự trôi và gây ra vụ va chạm. May mắn, vụ việc không gây thương vong về người, song phần đầu chiếc xe tải van và cột bê tông của ngôi nhà đều bị hư hại.

(Theo Newsflare)

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