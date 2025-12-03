(Nguồn Clip: Phong Anh)

Trao đổi với VietNamNet tối 3/12, ông Hoàng Công Thanh, Chủ tịch UBND phường An Hải (TP Đà Nẵng), cho biết các cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ sụt lún trên đường Nguyễn Công Trứ khiến 2 ô tô đang đỗ bị rơi xuống hố.

Theo hình ảnh từ camera an ninh của một hộ dân, thời điểm xảy ra sự cố trời đang mưa. Chỉ trong vài giây, mặt đường bất ngờ sụp xuống tạo thành hố lớn. Hai ô tô con đỗ sát mép đường bị kéo tụt xuống, một công nhân đứng gần đó cũng bị rơi theo.

Trong clip, người đi xe máy hoảng hốt lùi lại, trong khi công nhân tại hiện trường nhanh chóng chạy đến giơ tay ra hiệu, cảnh báo các phương tiện khác tránh điểm sụt lún.

Khu vực sụt lún rộng gần nửa mặt đường.

Như VietNamNet đã đưa tin, hơn 14h cùng ngày, đoạn mặt đường Nguyễn Công Trứ (gần ngã tư Ngô Quyền) bất ngờ sụt xuống, tạo thành một hố sâu.

Ghi nhận tại hiện trường, khu vực sụt lún rộng gần nửa mặt đường, sâu khoảng 2m, nằm sát hàng rào tôn của dự án Capital Square đang thi công. Hai ô tô con đỗ sát lề đường bị rơi hoàn toàn xuống hố, trong khi một ô tô khác sụp hai bánh sau, nằm chênh vênh trên miệng hố.

Ngay sau sự cố, lực lượng chức năng đưa nam công nhân ra khỏi khu vực sụt lún, đồng thời phong tỏa toàn bộ đoạn đường để đảm bảo an toàn và triển khai cứu hộ các phương tiện gặp nạn.