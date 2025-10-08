XEM CLIP:

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở Thái Nguyên bị ngập sâu trong biển nước. Lực lượng cứu hộ, quân đội cùng các tình nguyện viên đã xuyên đêm dùng xuồng và ca nô đưa người dân rời khỏi vùng nguy hiểm.

Giữa dòng nước cuồn cuộn, một người phụ nữ và ông của mình may mắn bám được vào mái tôn của một ngôi nhà trên đường Bến Oánh (phường Túc Duyên, Thái Nguyên). Suốt 18 tiếng đồng hồ, họ vật lộn chống chọi, vừa kêu cứu vừa cố gắng giữ thăng bằng trước nguy cơ bị dòng nước cuốn trôi bất cứ lúc nào.

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc giải cứu hai ông cháu được anh Bùi Tùng (Hà Nội) đăng tải, thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ và nhiều bình luận xúc động. Anh Tùng cũng là một trong những người trực tiếp tham gia cứu hộ. “18 tiếng vật lộn, không khuất phục trước dòng lũ dữ… May mắn là chúng tôi kịp đưa hai ông cháu ra ngoài trước khi căn nhà bị nước cuốn", anh chia sẻ.

Trao đổi với VietNamNet, anh Bùi Tùng cho biết sáng 8/10, khi đang trên đường trở về điểm tập kết sau khi vừa cứu được 10 học sinh, nhóm của anh bất ngờ phát hiện tín hiệu cầu cứu phát ra từ một mái nhà.

Do thuyền không thể tiếp cận vì vướng hệ thống dây điện, anh Tùng đã buộc dây thừng quanh người, lao xuống dòng nước xiết và bơi vào để đưa các nạn nhân ra ngoài an toàn.

Anh Tùng đã liều mình bơi đến gần mái nhà để cứu hai ông cháu.

“Người phụ nữ kể rằng chị đã nhiều lần nhắn tin cầu cứu vì con nhỏ bị viêm phổi, sốt cao nhưng chúng tôi không thể tiếp cận được. Sau đó, do con trở bệnh nặng nên chị liều mình cùng ông chèo thuyền đi mua thuốc, không may thuyền bị lật. May mắn là cả hai kịp trèo lên mái nhà.

Đúng lúc tôi đang trên đường đưa 10 học sinh ra ngoài thì nhìn thấy và cứu kịp. Nếu hôm đó họ không qua khỏi, chắc tôi sẽ day dứt cả đời. Sau 18 tiếng vật lộn giữa dòng nước dữ, ba anh em chúng tôi nghỉ ngơi lấy lại sức rồi tiếp tục công việc cứu hộ”, anh Tùng kể lại.

Dù thoát chết trong gang tấc nhưng người phụ nữ vẫn còn nỗi lo vì chưa mua được thuốc hạ sốt cho con.

Anh Tùng cho biết, khi được cứu, cả hai ông cháu đã kiệt sức sau gần một ngày đêm chờ đợi trong tuyệt vọng. Sau khi đưa họ đến nơi an toàn và bàn giao cho đội cứu hộ khác, anh cùng đồng đội lại tiếp tục công việc.

Tổ cứu hộ của anh Tùng gồm 4 thành viên, sử dụng một xuồng máy, có mặt tại phường Túc Duyên từ tối 7/10. Chỉ trong một đêm, nhóm đã cứu được 40 người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Video và ảnh: Bùi Tùng