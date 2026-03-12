Đoạn video ghi lại khung cảnh xúc động trong lễ xuất giá của cô dâu Đồng Tháp thu hút 1,4 triệu lượt xem, hơn 73 nghìn lượt “thả tim” trên mạng xã hội TikTok chỉ sau thời gian ngắn đăng tải.

Đoạn video thu hút 1,4 triệu lượt xem trên TikTok. Nguồn: Thiên Nhi

Trong lễ xuất giá, cô dâu cúi lạy cảm ơn công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Khoảnh khắc ấy, cha mẹ cô dâu không kìm được nước mắt, người trưởng tộc giữ vai trò điều hành buổi lễ cũng khóc nghẹn ngay khi buông micro.

Đoạn video được đăng tải với dòng chia sẻ: “24 năm qua con luôn là con gái cưng của gia đình. Ngày con xuất giá theo chồng, mọi người đã không kìm được nước mắt”. Không khí ấm áp và đầy cảm xúc trong buổi lễ xuất giá khiến người xem cảm động.

Theo tìm hiểu, cô dâu trong đoạn video xúc động là Đỗ Thị Thiên Nhi (SN 2002, xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp). Đám cưới của Thiên Nhi được tổ chức vào cuối tháng 12/2025 nhưng gần đây, cô mới chia sẻ những khoảnh khắc xúc động trong hôn lễ của mình.

Khoảnh khắc cô dâu lạy xuất giá, cảm ơn công lao sinh thành của cha mẹ

Lễ xuất giá được tổ chức với sự có mặt của trưởng tộc, cha mẹ, họ hàng thân thiết của cô dâu.

Người đàn ông khóc nghẹn trong video là trưởng tộc – đại diện của nhà gái đứng ra nhận lễ và trao dâu cho nhà trai.

“Đó là ông út của tôi (em trai út của ông nội cô dâu – PV). Ông sống gần nhà nên ngày thường rất thân thiết với gia đình tôi”, Nhi kể.

Nhi là con út trong gia đình có 2 chị em gái. Chị gái của cô đã kết hôn.

Trong lễ xuất giá của Nhi, vị trưởng tộc hỏi cha mẹ cô dâu: “Cha mẹ muốn con gái quỳ lạy hay chỉ đứng vái?”. Cha cô dâu nghẹn ngào nói: “Thôi, con gái chỉ cần đứng vái”, rồi quay mặt đi nước mắt tuôn trào.

“Sau đó, ông út quay sang bảo tôi ‘vậy con vái lạy cảm ơn công lao sinh thành của cha mẹ đi’. Ngay khi buông micro, ông không cầm lòng được mà khóc nghẹn. Cả nhà tôi cũng khóc nấc trong giây phút đó.

Khoảnh khắc xúc động ấy, tôi thấy mình thật nhỏ bé trong vòng tay gia đình”, Thiên Nhi chia sẻ.

Vợ chồng Thiên Nhi sống và làm việc ở TPHCM

Ở tuổi 24, cô đã trưởng thành, chín chắn, có công việc ổn định khiến gia đình yên tâm, tự hào. Nhưng trong khoảnh khắc làm lễ xuất giá, thấy người thân vẫn yêu thương, bao bọc như đứa trẻ, cô không khỏi xúc động.

Quê chồng của Thiên Nhi ở Quảng Ngãi nhưng vợ chồng cô sống và lập nghiệp ở TPHCM.

“Hôn nhân của tôi suôn sẻ. Vợ chồng tôi được bố mẹ cho ở riêng để tự lập và trưởng thành hơn. Tôi cũng biết ơn khi có bố mẹ chồng tâm lý, yêu thương con cái”, Nhi chia sẻ.

Ảnh: NVCC