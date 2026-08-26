Những phút đầu trên sân Mỹ Đình thực sự khó khăn với tuyển Việt Nam, khi Văn Vĩ chấn thương sau hơn 8 phút, cũng như bàn thua sớm từ phút 12.

Ngay đầu hiệp 2, Việt Nam phải chịu quả phạt đền. Kakana Khamyok tung cú sút vọt xà ngang từ chấm 11 mét, và đây có thể xem là bước ngoặt trận đấu.

Hoàng Hên xuất sắc nhất trận lượt về chung kết ASEAN Cup 2026

Ngay sau đó, tuyển Việt Nam gỡ hòa 1-1 khi cú sút của Hoàng Hên chạm cột dọc, bật thủ môn Chatchai Bootprom đi vào lưới.

Các học trò HLV Kim Sang Sik từng bước kiểm soát thế trận, liên tục khiến khung thành Thái Lan chao đảo.

Nếu như Xuân Son bị khung gỗ từ chối bàn thắng trong hiệp 1, thì hiệp 2 đến lượt Hai Long. Mỗi pha bóng, mỗi cú sút, hay những lần Lê Giang phá bóng đều đẩy cảm xúc trận lượt về chung kết ASEAN Cup 2026 lên một nấc cao mới.

Bàn thua ở phút 85, Wanchai Jarunongkran ghi ngay lần chạm bóng đầu tiên khi vào sân, tăng thêm áp lực cho các cầu thủ áo đỏ.

Đúng phút bù giờ cuối cùng, chính Jarunongkran sút tung lưới nhà từ ngoài vòng cấm, giúp Việt Nam gỡ hòa 2-2.

Rồi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Ahmed Eisa Darwish (UAE) vang lên. Các tuyển thủ đổ xuống sân, ôm lấy nhau trong niềm vui không thể kìm nén. HLV Kim Sang Sik cũng hòa mình vào giữa vòng tròn chiến thắng, trước khi điệu nhảy quen thuộc xuất hiện một lần nữa.

Từ khoảnh khắc bóng lăn đến lúc chiếc cúp được nâng cao, VietNamNet “chiếu chậm” một đêm Việt Nam bước lên đỉnh ASEAN Cup - chiếc cúp thứ 4 trong lịch sử, và lần đầu tiên bảo vệ thành công ngai vàng bóng đá khu vực. Việt Nam vô địch!

Tuyển Việt Nam nhập cuộc thận trọng

Xuân Son chiến đấu mạnh mẽ

Đình Bắc đột phá

Văn Vĩ rời sân chỉ sau 10 phút

Thái Lan dẫn bàn từ sớm. Ảnh: FAT

Việt Nam chủ động tăng tốc

Khoảnh khắc Thái Lan hỏng phạt đền

Khoảnh khắc Hoàng Hên gián tiếp mang lại bàn gỡ 1-1 và màn ăn mừng với Xuân Son

Pha bóng ngẫu hứng của Xuân Son

Jarunongkran ghi bàn ở lần chạm bóng đầu tiên...

... rồi sút tung lưới nhà