Người phụ nữ gần 60 tuổi không ngờ rằng nốt ruồi nhỏ xuất hiện nhiều năm trước lại là dấu hiệu của ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC), loại ung thư da phổ biến nhất hiện nay.

Kết quả sinh thiết cho thấy khối u đã xâm lấn sâu, phá hủy gần như toàn bộ chân cánh mũi phải, lan tới niêm mạc và sụn vùng mũi. Không chỉ đối diện nguy cơ bệnh lý ác tính, người bệnh còn chịu áp lực tâm lý nặng nề bởi nỗi lo biến dạng khuôn mặt.

TS.BS Nguyễn Hữu Quang, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, ngày 17/5 cho biết nguyên tắc điều trị ung thư da là phải cắt bỏ triệt để khối u cùng vùng ranh giới an toàn. Tuy nhiên, cánh mũi là vị trí trung tâm của khuôn mặt, đóng vai trò quan trọng cả về chức năng hô hấp lẫn thẩm mỹ. Vì vậy, sau khi loại bỏ tổ chức ung thư, việc tái tạo khuyết hổng là thách thức lớn đối với các bác sĩ.

Nốt ruồi vùng cánh mũi hóa ung thư. Ảnh: BSCC

Sau khi loại bỏ hoàn toàn khối u bằng phẫu thuật Mohs, các bác sĩ đã áp dụng kỹ thuật tạo hình bằng vạt da tại chỗ, sử dụng mô da vùng rãnh mũi má để tái tạo cánh mũi phải. Phương pháp này giúp màu sắc và cấu trúc da tương đồng với vùng mũi tự nhiên. Đồng thời, chức năng hô hấp được đảm bảo, hạn chế nguy cơ xẹp hoặc co rút cánh mũi, đường sẹo được giấu dọc theo các nếp gấp tự nhiên của khuôn mặt, tăng tính thẩm mỹ sau phẫu thuật.

Theo các bác sĩ, mục tiêu của điều trị không chỉ là loại bỏ ung thư mà còn giúp người bệnh lấy lại sự tự tin và chất lượng cuộc sống.

Ngày tháo băng, nữ bệnh nhân xúc động khi nhìn thấy cánh mũi được phục hồi gần như nguyên vẹn. Khối u ác tính không còn, khuôn mặt trở nên hài hòa hơn và nụ cười đã trở lại sau thời gian dài mặc cảm.

Tổn thương rất nhỏ cảnh báo ung thư da

TS.BS Nguyễn Hữu Quang cho biết, nhiều trường hợp ung thư da khởi phát từ những tổn thương rất nhỏ như:

- Nốt ruồi thay đổi màu sắc hoặc kích thước

- Vết loét lâu liền

- Sẩn tăng sắc tố

- Vùng da chảy máu kéo dài

Việc phát hiện sớm giúp nâng cao hiệu quả điều trị, đồng thời hạn chế nguy cơ tạo khuyết hổng lớn trên khuôn mặt.

Thống kê cho thấy, mỗi năm tại Australia và Mỹ ghi nhận hơn 4 triệu ca ung thư biểu mô tế bào đáy. Tại Việt Nam, Bệnh viện Da liễu Trung ương tiếp nhận khoảng 400 - 500 bệnh nhân BCC đến khám và điều trị mỗi năm. Hơn 95% số trường hợp có thể điều trị khỏi hoàn toàn bằng phẫu thuật Mohs - phương pháp giúp kiểm soát tối đa việc loại bỏ tế bào ung thư và giảm nguy cơ tái phát.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên trì hoãn thăm khám khi xuất hiện tổn thương tăng sắc tố hoặc khối u vùng mặt có xu hướng tăng kích thước. Với sự phát triển của phẫu thuật tạo hình hiện đại, nhiều trường hợp tưởng chừng khó phục hồi vẫn có thể được tái tạo hiệu quả cả về chức năng lẫn thẩm mỹ.