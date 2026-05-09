Từ 6 năm trước, nam bệnh nhân trên phát hiện móng ngón tay cái bên phải xuất hiện vạch màu nâu đen chạy dọc. Cho rằng đây là điều bình thường, ông không để ý. Vệt sọc móng ngày càng lớn, lan rộng sang phần da xung quanh móng.

Khoảng 6 tháng nay, móng tay ông biến dạng, tách móng, sần sùi và nổi gồ cao. Ông đến Bệnh viện Da liễu Trung ương khám.

TS.BS Nguyễn Hữu Quang, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết bệnh nhân được chỉ định các xét nghiệm cần thiết như chụp phân tích Dermoscopy - phương pháp chẩn đoán ung thư da sớm với độ nhạy và đặc hiệu cao. Bác sĩ nghi ngờ ông bị ung thư tế bào hắc tố.

Để chẩn đoán xác định, bệnh nhân được chỉ định sinh thiết toàn bộ tổn thương. Kết quả, người đàn ông được thông báo mắc ung thư tế bào hắc tố thể đầu cực giai đoạn 1A. "Đây là dạng ung thư hắc tố cực kỳ nguy hiểm", bác sĩ Quang cho biết.

Hình ảnh ung thư tế bào hắc tố móng ngón tay bệnh nhân. Ảnh: BSCC

Bệnh nhân đã được phẫu thuật cắt toàn bộ khối ung thư theo tiêu chuẩn. Sau phẫu thuật, bệnh nhân ổn định.

Bác sĩ Quang cho biết ung thư tế bào hắc tố là loại ung thư da ác tính nhất, chiếm khoảng 5% số bệnh nhân ung thư da, vì bệnh có khả năng di căn nhanh và âm thầm không triệu chứng cơ năng, đặc biệt điều trị giai đoạn muộn rất tốn chi phí.

Tại sao ung thư tế bào hắc tố móng lại đáng sợ?

Bác sĩ Quang đồng thời là Phó Trưởng nhóm chuyên môn Ung thư tế bào hắc tố của Bệnh viện Da liễu Trung ương. Trao đổi với VietNamNet, ông cho biết, khác với ung thư da ở các vùng khác, ung thư tế bào hắc tố móng thường bị phát hiện muộn vì dễ nhầm lẫn (do rất giống với vết tụ máu do chấn thương hoặc nấm móng).

Hơn nữa, bệnh nhân thường đợi vết đen "mọc dài rồi cắt đi" nhưng thực tế tế bào ung thư nằm ở phần mầm móng nên vết đen sẽ không bao giờ mất đi và đặc biệt là không có triệu chứng đau hay khó chịu trong giai đoạn đầu của bệnh.

"Nếu không được can thiệp sớm, tế bào ung thư hắc tố có thể di căn vào xương, não và các cơ quan nội tạng nhanh", vị chuyên gia cho biết.

Trong khi đó, nếu được phát hiện sớm và điều trị theo đúng phác đồ, bệnh cho kết quả tốt, tỷ lệ sống trên 5 năm rất cao. Bác sĩ khuyến cáo người dân theo dõi và khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt khi xuất hiện tổn thương màu đen cùng ngón tay, chân hay gan bàn chân tay hãy đi khám bác sĩ chuyên khoa.

Nếu có vạch đen trên móng, hãy kiểm tra ngay các yếu tố sau để đến viện kịp thời: - Tuổi tác: Thường gặp ở độ tuổi từ 50 trở lên. - Băng màu: Vạch đen rộng hơn 3mm, bờ không đều. - Thay đổi: Vạch đen to dần về chiều ngang hoặc màu đậm dần lên. - Lan rộng: Màu đen lan từ móng ra phần da xung quanh (dấu hiệu nguy hiểm nhất). - Biến dạng móng: Tách móng, xù xì móng hoặc nổi gồ móng.