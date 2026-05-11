Theo China Times, khi nhập viện, cậu bé có lượng lớn dịch trong ổ bụng và tế bào ung thư đã di căn, khiến việc điều trị trở nên rất khó khăn.

Trước đó, bệnh nhi nhiều lần xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, chán ăn nhưng gia đình nghĩ con rối loạn tiêu hóa thông thường nên tự mua thuốc điều trị tại nhà. Chỉ đến khi trẻ đi ngoài ra máu và đau bụng dữ dội, gia đình mới đưa đi khám thì bệnh đã tiến triển nặng.

Do bố mẹ làm việc xa nhà nhiều năm, cậu bé chủ yếu sống cùng ông bà từ nhỏ. Theo chia sẻ của người thân, em thường xuyên uống nước ngọt, trà sữa thay nước lọc; ăn mì ăn liền, đồ ăn vặt thay bữa chính; thích thực phẩm chiên rán, đồ muối chua; hầu như không ăn rau quả.

Các món chiên rán đem lại cảm giác ngon miệng nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ với sức khỏe. Ảnh: Ban Mai

Bác sĩ Lý Giai, Phó trưởng khoa Kết hợp Đông - Tây y, Bệnh viện Ung thư tỉnh Hà Nam, cho biết cậu bé có thể mang yếu tố di truyền làm tăng nguy cơ ung thư, khiến khả năng hình thành khối u cao hơn người bình thường. Tuy nhiên, chế độ ăn uống thiếu khoa học đã thúc đẩy bệnh phát triển nhanh hơn.

Theo bác sĩ Lý, nhiều bệnh nhân trẻ mắc ung thư đường tiêu hóa có điểm chung là duy trì lối sống và chế độ ăn uống không lành mạnh trong thời gian dài. Ung thư đường ruột ở trẻ em thường có triệu chứng giai đoạn đầu âm thầm như chán ăn, đầy bụng, đau bụng hoặc rối loạn tiêu hóa nên dễ bị nhầm với các bệnh lý thông thường.

Bác sĩ khuyến cáo, nếu trẻ liên tục xuất hiện triệu chứng khó chịu đường tiêu hóa và điều trị thông thường không cải thiện, phụ huynh cần sớm đưa trẻ đến cơ sở y tế để kiểm tra chuyên sâu.

Ngoài ra, bác sĩ cũng nhấn mạnh việc kiểm soát chế độ ăn của trẻ cần nghiêm ngặt hơn người lớn. Trẻ nên hạn chế thực phẩm nhiều chất béo, nhiều đường, đồ cay kích thích và thực phẩm chế biến sẵn; đồng thời tăng cường rau quả tươi cùng các nguồn protein chất lượng cao để bảo vệ sức khỏe đường tiêu hóa.