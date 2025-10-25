Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trung Thắng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đô thị xanh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường, nhấn mạnh: "Những tác phẩm tham dự không chỉ giàu giá trị nghệ thuật mà còn là lời nhắc nhở đầy trách nhiệm về môi trường - ngôi nhà chung của tất cả chúng ta. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện cảm xúc, khơi dậy tình yêu thiên nhiên và thôi thúc hành động để bảo vệ Trái đất".

Ban tổ chức trao giải Nhất cho bộ ảnh "Sản phẩm thủ công mỹ nghệ xuất khẩu từ cây lục bình".

Cuộc thi được phát động nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế tuần hoàn, tiêu dùng bền vững và đô thị phát thải thấp. Thông qua ngôn ngữ nhiếp ảnh, những thông điệp xanh được lan tỏa mạnh mẽ, gần gũi và chạm tới trái tim công chúng.

Sau hơn 2 tháng phát động, đến ngày 31/8/2025, BTC nhận được 963 tác phẩm gồm 860 ảnh đơn và 103 bộ ảnh của 192 tác giả đến từ 26 tỉnh, thành. Các tác phẩm không chỉ ghi lại vẻ đẹp thiên nhiên mà còn tôn vinh những hành động xanh bình dị nhưng đầy ý nghĩa, từ mô hình tái chế rác thải, sản xuất sạch hơn, đến những sáng kiến tiết kiệm năng lượng và gìn giữ không gian sống. Kết quả, BTC đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích và 1 giải Ảnh được yêu thích nhất qua bình chọn trực tuyến.

Tác phẩm giành giải Nhất.

Giải Nhất thuộc về bộ ảnh Sản phẩm thủ công mỹ nghệ xuất khẩu từ cây lục bình của tác giả Nguyễn Đoàn Kết (An Giang), tác phẩm tôn vinh nét đẹp lao động sáng tạo gắn với mô hình sản xuất thân thiện môi trường.

Bên cạnh lễ trao giải, 50 tác phẩm xuất sắc nhất đã được chọn trưng bày tại triển lãm Khoảnh khắc xanh - Hành động xanh - Tương lai xanh, kéo dài tới hết ngày 31/10/2025.

50 tác phẩm xuất sắc nhất đã được chọn trưng bày tại triển lãm.

Triển lãm mang đến cho công chúng những khoảnh khắc xanh đầy cảm xúc, nơi mỗi bức ảnh không chỉ là tác phẩm nghệ thuật mà còn là thông điệp hành động vì tương lai xanh của đất nước. Đây cũng là dịp để tôn vinh các cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền, bảo vệ môi trường, đồng thời khơi dậy tinh thần trách nhiệm cộng đồng trong xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và bền vững.