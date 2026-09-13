Sau 5 tháng con trai chào đời, chị L vẫn không thể tin được mình đang bế bé trên tay để ôm ấp, hít hà. Hành trình mang thai, sinh nở của người mẹ trẻ đầy gian nan, trải qua những thời khắc "ngàn cân treo sợi tóc".

Cuối năm 2025, chị N.T.L vỡ òa hạnh phúc khi chuyển phôi thành công ngay lần đầu tiên sau 4 năm dài đằng đẵng ngóng chờ và trải qua một lần thai lưu đau đớn.

Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang khi đến tuần thai thứ 12, bác sĩ phát hiện cổ tử cung của chị chỉ còn 25mm. Cùng lúc đó, chị nhận chẩn đoán mắc đái tháo đường thai kỳ nặng, phải điều trị sát sao và sử dụng insulin với liều lượng lên tới 70 đơn vị mỗi ngày.

Bước sang tuần 16, cổ tử cung của chị chỉ còn 20mm, buộc phải thực hiện khâu vòng cổ tử cung tại một bệnh viện tư nhân.

Đến tuần thai thứ 19, khi chị L. đến khám tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, phát hiện cổ tử cung tụt ngắn và mở rộng 2cm. Vừa mắc đái tháo đường, vừa có chỉ khâu vòng lại thêm cổ tử cung mở sớm khiến sản phụ trẻ đối mặt với nguy cơ nhiễm trùng và chuyển dạ sinh non rình rập từng giờ.

Con của sản phụ N.T.L trong những ngày đầu chào đời. Ảnh: NVCC

Chị L. lập tức nhập viện dưỡng thai tại Khoa Sản bệnh A4. Dưới sự theo dõi, hỗ trợ của ThS.BSCKII Trương Minh Phương, Phó trưởng khoa A4 và ThS.BS Nguyễn Việt Thắng, thai kỳ của sản phụ được kéo dài trong sự thót tim của toàn bộ ê-kíp.

Thử thách 'ngàn cân treo sợi tóc' và phép màu

Thử thách khắc nghiệt nhất ập đến ở tuần thai thứ 24 khi chị L. vỡ ối sớm, bắt buộc phải cắt chỉ khâu cổ tử cung. Dù đã lường trước nguy cơ, người mẹ trẻ vẫn không khỏi ngỡ ngàng và sụp đổ. Chị khóc rất nhiều, trong tâm trí chỉ còn duy nhất ước nguyện là mong giữ con thêm được ngày nào hay ngày đó. Bi kịch chưa dừng lại khi chỉ 5 ngày sau, chị bị ngã trong lúc đi tắm.

Ngay tối hôm đó, kết quả kiểm tra cho thấy lượng nước ối đã cạn gần hết. Bác sĩ cảnh báo chuỗi nguy cơ hiện hữu như nhiễm trùng, thai kém phát triển, thiểu sản phổi hay thậm chí mất tim thai. Dù vậy, bản năng làm mẹ vẫn thôi thúc chị L. quyết tâm theo dõi thêm.

Đêm ấy, chị lướt mạng tìm hiểu về các trường hợp sinh non 24 tuần trong nỗi sợ hãi bủa vây. Càng đọc chị càng lo lắng liệu đứa trẻ nhỏ bé có đủ mạnh mẽ vượt qua. Trong bóng tối của căn phòng bệnh, chị nhẹ nhàng thì thầm với em bé trong bụng rằng: Nếu con cảm thấy quá khó chịu thì hãy báo hiệu cho mẹ biết.

Sáng hôm sau, chị L. bắt đầu ra máu dù chưa có cơn chuyển dạ rõ ràng. Thai nhi đã tụt sâu, chân nằm ngay tại cổ tử cung. Chị lập tức được chuyển khẩn cấp xuống Khoa A2 để chuẩn bị sinh. Khi sản phụ đang đau đớn nằm trên bàn sinh, người chồng bên ngoài phòng mổ chỉ biết khóc nghẹn.

Em bé sau khi trải qua những tháng ngày kiên cường trong bụng mẹ. Ảnh: NVCC

Anh gửi dòng tin nhắn đẫm nước mắt hỏi vợ rằng: "Trường hợp xấu nhất xảy ra thì em muốn đưa con về nhà hay gửi lên chùa?".

Khóc nghẹn, nhưng người mẹ trẻ vẫn dồn hết sức lực còn lại, phối hợp ăn ý theo từng hướng dẫn của bác sĩ. Em bé chào đời ở tuần 24 (ngày 26/4) với hình hài vô cùng nhỏ bé, lập tức được đưa vào chăm sóc đặc biệt tại Khoa Sơ sinh.

Hành trình giành lại sự sống cho em bé sinh cực non tiếp tục là cuộc chiến dai dẳng với sự hỗ trợ của máy thở, lồng ấp và chế độ dinh dưỡng tĩnh mạch khắt khe. Qua từng ngày kiên cường chiến đấu cùng sự tận tụy của các bác sĩ, trẻ vượt qua các cơn khủng hoảng hô hấp, suy gan, suy hô hấp để lớn lên từng chút một trong sự vỡ òa của cha mẹ.

Theo ThS.BS Nguyễn Việt Thắng, các trường hợp sinh cực non ở tuần thứ 24 kèm vỡ ối sớm và đái tháo đường thai kỳ là những ca bệnh phức tạp, đối mặt với tiên lượng xấu cùng tỷ lệ biến chứng rất cao. Việc giữ được thai nhi thêm từng ngày trong tử cung người mẹ, kết hợp cùng kỹ thuật hồi sức sơ sinh hiện đại chính là chìa khóa then chốt để tạo nên kỳ tích.

Qua trường hợp này, bác sĩ Thắng nhắn nhủ các bà bầu dọa đẻ non, cần đi khám thuờng xuyên tại cơ sở uy tín và được kiểm soát tốt quá trình mang thai. Đặc biệt với những sản phụ có bệnh nền đái tháo đường khó kiểm soát khi có dấu hiệu đau bụng hoặc dịch tiết bất thường cần nhập viện điều trị sớm.