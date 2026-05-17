Trao đổi với PV VietNamNet, BSCKII Hoàng Văn Khanh, thành viên Hội Y học Sinh sản châu Á - Thái Bình Dương, đang công tác tại một bệnh viện chuyên nam học, hiếm muộn ở Hà Nội cho biết, sinh non là tình trạng ám ảnh với không ít cặp vợ chồng hiện nay.

Đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và bệnh tật sơ sinh trên toàn cầu. Theo Hiệp hội Sản phụ khoa Mỹ, trường hợp được xác định là sinh non khi trẻ chào đời trước 37 tuần thai, trong đó những ca sinh cực non trước 28 tuần thường đối mặt với nguy cơ biến chứng nặng nề nhất.

“Đằng sau các con số y khoa, sinh non còn để lại một di chứng khác ít được nhắc tới hơn, đó là sự sang chấn tâm lý kéo dài cho người mẹ”, bác sĩ Khanh nói.

Các bác sĩ tiến hành khâu eo tử cung cho sản phụ tiền sử sinh non. Ảnh: Hải Anh

Tại một bệnh viện sản lớn ở Hà Nội, không khó để bắt gặp những thai phụ gần như “đóng đô” ở viện suốt nhiều tháng trời.

M. là một sản phụ từng sinh non, em bé chưa được mẹ ôm vào lòng đã vội vã dời xa. Từ đó, mỗi lần mang thai, chị lại mang theo quần áo, đồ dùng cá nhân vào viện từ rất sớm.

Sau khi được khâu cổ tử cung và tình trạng ổn định, chị M. được bác sĩ giải thích có thể theo dõi ngoại trú. Nhưng lần nào câu trả lời của chị cũng như nhau: “Em sợ lắm. Em không về đâu”.

Một trường hợp khác ám ảnh hơn. Mới ngoài 25 tuổi nhưng Thanh Hải (Hà Nội) đã ba lần sinh non ở ngưỡng 20-21 tuần, giai đoạn mà cơ hội giữ được em bé gần như rất mong manh.

Từ lần mang thai tiếp theo, chị gần như “biến mất” khỏi cuộc sống thường ngày. Không dám thông báo với bạn bè, không dám chia sẻ với người quen, sợ hy vọng rồi lại mất.

BSCKII Hoàng Văn Khanh siêu âm cho bệnh nhân. Ảnh: Hải Anh

“Ở lần mang thai thứ 4, sản phụ khăn gói xuống viện từ rất sớm, gần như sống luôn ở đó. Dù kết quả thăm khám nhiều thời điểm khá ổn, bác sĩ động viên có thể về nhà nghỉ ngơi, chị vẫn nhất quyết từ chối. Áp lực tâm lý lớn đến mức có thời điểm bệnh nhân cần hỗ trợ tâm lý chuyên sâu. Nhưng điều khiến cả ê-kíp lặng người là câu nói của chị: Khi nào em sinh xong, tự tay bế được con… em mới dám về”, bác sĩ Khanh nhớ lại.

Thậm chí có những thời điểm, chị Hải thuê một căn phòng nhỏ ngay cổng viện chỉ để sáng chiều vào khám.

“Chỉ khi sản phụ đến cắt chỉ cổ tử cung - một cột mốc quan trọng trước ngày sinh, chúng tôi mới thấy họ lần đầu tiên thực sự mỉm cười sau nhiều ngày tháng”, bác sĩ Khanh nói.

Theo bác sĩ Khanh, mỗi thai kỳ như vậy có chi phí nằm viện lên tới hàng trăm triệu đồng. Nhưng với những người mẹ ấy, cảm giác được ở gần bác sĩ, gần máy monitor, gần nơi có thể cấp cứu bất cứ lúc nào quan trọng hơn tất cả.

Các chuyên gia cho hay, sinh non có nhiều nguyên nhân bao gồm hở eo tử cung. Theo đó, sản phụ bị hở eo tử cung có thể dẫn đến sinh non tự phát mà không có bất cứ triệu chứng nào. Một số trường hợp vô tình đi khám định kỳ thì phát hiện, thậm chí có người đi vệ sinh thấy bọc ối sa ra ngoài mới biết.

“Hở eo tử cung có thể do nguyên phát bẩm sinh (suy yếu cổ tử cung) hoặc thứ phát (sau các can thiệp vào cổ tử cung như nạo hút thai nhiều lần, phẫu thuật vùng cổ tử cung). Với các trường hợp như vậy cần có phác đồ và kế hoạch theo dõi thai kỳ kỹ lưỡng để có thể can thiệp kịp thời như khâu vòng cổ tử cung dự phòng từ sớm trong giai đoạn từ 12-16 tuần sau khi đã sàng lọc cơ bản. Sau khâu, tỷ lệ giữ thai sinh sống có thể đến 90%”, bác sĩ Khanh nói.