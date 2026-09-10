Ngày 10/9, bác sĩ chuyên khoa II Trương Minh Kiển, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau, cho biết bệnh viện vừa cấp cứu thành công một trường hợp sản phụ sinh mổ lần thứ 5, bị nhau tiền đạo, nhau cài răng lược, mất máu nặng, phải cắt tử cung để bảo toàn tính mạng.

Trước đó, chiều 2/9, bệnh viện tiếp nhận sản phụ T.A. (34 tuổi, ngụ xã Trần Văn Thời) trong tình trạng thai 40 tuần, suy thai, nhau tiền đạo, ra huyết nhiều và mất máu nặng. Đáng chú ý, sản phụ có tiền sử sinh mổ 4 lần.

Sản phụ Cà Mau sinh mổ lần 5, phải cắt tử cung, truyền 20 đơn vị máu - Ảnh: KL

Trước tình trạng nguy cấp, Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau kích hoạt báo động đỏ nội viện, huy động các ê-kíp tham gia cấp cứu. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện sản phụ bị nhau cài răng lược. Đây là biến chứng sản khoa nguy hiểm, có thể gây mất máu ồ ạt, đe dọa tính mạng người mẹ.

Để kiểm soát nguồn chảy máu và bảo vệ tính mạng bệnh nhân, ê-kíp phẫu thuật buộc phải cắt tử cung cấp cứu.

Trong quá trình phẫu thuật và hồi sức, sản phụ được truyền tổng cộng 20 đơn vị máu và các chế phẩm máu, trong đó có huyết tương tươi đông lạnh.

Theo bác sĩ Kiển, trước tình trạng thiếu máu cấp trong lúc bệnh nhân nguy kịch, Ban Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau đã chỉ đạo huy động nguồn máu khẩn cấp từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau.

Đồng thời, bệnh viện điều động xe đến Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ để kịp thời vận chuyển, bổ sung máu và các chế phẩm máu phục vụ cấp cứu.

Sau nhiều ngày được chăm sóc, theo dõi tích cực, đến ngày 10/9, sức khỏe của mẹ và bé đều ổn định. Bé sơ sinh nặng 2,6kg, phát triển tốt và cùng mẹ được xuất viện.

Các bác sĩ cho biết nhau cài răng lược thường gặp ở thai phụ có nhiều vết mổ cũ, đặc biệt khi đi kèm nhau tiền đạo. Tình trạng này có thể gây chảy máu nghiêm trọng trong quá trình sinh. Qua trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo phụ nữ có vết mổ lấy thai từ 2 lần trở lên không nên mang thai khi chưa được bác sĩ chuyên khoa thăm khám và tư vấn.