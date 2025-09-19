Các buổi triển lãm siêu xe, xe thể thao luôn tiềm ẩn nhiều rắc rối bởi sự nguy hiểm tiềm ẩn phía sau những cỗ máy hiệu năng cao và một phần xuất phát từ chính người cầm lái xe. Gần đây, một tình huống được ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội đã khiến nhiều người không khỏi “toát mồ hôi”.

Thông tin của vụ việc chưa được công bố, song vụ tai nạn được cho đã xảy ra cuối tuần trước trong sự kiện triển lãm xe của Stillwell Ford tại Hillsdale (Michigan, Hoa Kỳ). Trong đoạn video đăng tải trên YouTube, có thể thấy một chiếc Ford Mustang màu bạc lao nhanh trên con đường ngay phía trước đại lý.

Video: JRAW Productions

Chiếc xe xuất phát một cách giật cục, rồi tài xế bất ngờ đánh lái sang trái. Sau đó, họ cố gắng đánh lái chỉnh lại nhưng lại “quá tay”, khiến chiếc xe xoay tròn và suýt đâm vào một nhóm khán giả đứng gần đó.

Ngay sau cú va quệt hụt, chiếc xe thể thao lướt qua một chiếc Chevrolet Camaro cổ điển, phá hỏng một tấm biển hiệu rồi lao xuống lề đường. May mắn là xe sau đó lộn lại về tư thế bánh chạm đất. Nhiều người có mặt đã nhanh chóng chạy đến để hỗ trợ.

Hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe của người cầm lái chiếc Ford Mustang đen đủi này, nhưng Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Hillsdale cho biết đã nhận được một vài khiếu nại có thể liên quan đến sự kiện này. Trong đó, một vụ liên quan đến tài xế lái ẩu và một vụ khác có xe bị cảnh sát chặn lại để kiểm tra và xử lý.

Những vụ việc như thế này không phải hiếm, khi mẫu xe Mustang vốn nổi tiếng thường xuyên gặp tai nạn tại các buổi tụ tập xe hơi. Trước đó, vào năm 2019, một tài xế cầm lái chiếc Mustang cũng mất lái sau khi rời sự kiện do nhấn ga hết cỡ, sau đó xe lao vào dải phân cách rồi lật nhào.

Theo Carscoops

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!