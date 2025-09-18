Đôi khi một vài chi tiết nhỏ lại gây ra những rắc rối lớn cho các hãng xe, đặc biệt là những mẫu xe hiện đại, sử dụng nhiều thiết bị điện tử. Năm 2024, một chiếc Jeep Grand Wagoneer phải tháo hết nội thất để sửa một đoạn dây điện nhỏ.

Gần đây nhất, trường hợp sợi dây điện nằm phía sau bộ loa trên KIA Telluride cũng khiến hãng xe Hàn “dở khóc dở cười”. Tuy nhiên, khác với Jeep, lỗi trên chiếc KIA không đòi hỏi sửa chữa quá phức tạp. Dù vậy, họ vẫn muốn thay mới toàn bộ để đảm bảo không lặp lại sai sót.

Để thực hiện công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ này, nhà sản xuất đã yêu cầu một nữ kỹ thuật viên 20 tuổi trực tiếp xử lý sự cố. Cô cho biết, ban đầu xe không có dấu hiệu bất thường do mới lăn bánh vỏn vẹn 16 km và được đưa vào xưởng để kiểm tra trước khi bàn giao tới tay khách hàng.

Trong quá trình kiểm tra, cô phát hiện đèn xi-nhan trái nhấp nháy nhanh bất thường, trong khi đèn hậu, đèn đuôi và đèn biển số đều không hoạt động. “Sau khi tìm tòi, tôi thấy một trong các dây chỉ có điện trở 0,1 Ohm (ôm), trong khi đáng ra phải là 0FL (không có điện đi qua). Điều này cho thấy dây đã bị rò như mã lỗi hiển thị. Sợi dây này chạy thẳng từ cụm đèn hậu trái đến ICCU”, Emily chia sẻ với Carscoops.

Chỉ một ngày sau, một chiếc KIA Telluride thứ hai xuất hiện với vấn đề tương tự. Emily tháo một phần nội thất gần đèn hậu và phát hiện ra vấn đề ở cả hai xe: một đoạn dây bị kẹp sau cụm loa sau bên trái. Lực ép đủ mạnh để làm tróc lớp cách điện, khiến nó chạm vào dây nguồn và gây ra lỗi.

Thay vì gỡ đoạn dây điện bị kẹp và thay mới đoạn dây này để toàn bộ hệ thống lại hoạt động bình thường, KIA quyết định sẽ thay tất cả dây điện nằm dưới sàn xe. Công việc này không hề đơn giản, do kỹ thuật viên phải tháo ghế, thảm, ốp trang trí và nhiều chi tiết trong khoang nội thất. Để hoàn thành công việc, nữ kỹ thuật viên đã cần tới 12 giờ.

Nếu sửa đoạn dây điện hỏng, họ chỉ cần dưới một giờ đồng hồ. Dù có khả năng gây thêm điện trở và xảy ra lỗi mới, nhưng đây vẫn là phương án có khả năng giải quyết được triệt để vấn đề. Cách làm của Kia tuy tốn kém và phức tạp, song nó đảm bảo độ an toàn lâu dài cho xe và loại bỏ hoàn toàn nguy cơ chập mạch tại cùng vị trí.

Đây cũng là lời nhắc nhở rằng một sai sót nhỏ trong sản xuất có thể dẫn đến những cuộc sửa chữa lớn trên các mẫu xe hiện đại đầy rẫy linh kiện điện tử.

Theo Carscoops

