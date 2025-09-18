Một trong những lỗi phổ biến và nguy hiểm khi tham gia giao thông là sang đường không quan sát. Nhiều người vì vội vàng hoặc chủ quan thường băng ngang đường mà không nhìn trước, ngó sau, cũng không chú ý đến tín hiệu đèn hay dòng xe đang di chuyển. Hành động này dễ dẫn đến va chạm với phương tiện khác, gây nguy hiểm không chỉ cho bản thân mà còn cho người đi đường.

Mới đây, một đoạn video ghi lại tình huống sang đường không quan sát và xảy ra va chạm đã thu hút hàng nghìn lượt xem và tương tác trong một hội nhóm về trên mạng xã hội.

Video: Vũ Trường (OFFB)

Cụ thể, tình huống nguy hiểm xảy ra vào khoảng 9 giờ 57 phút sáng ngày 15-9, trên một tuyến đường ở tỉnh Phú Thọ. Thời điểm này, một người phụ nữ dừng xe ven đường. Chỉ 2 giây sau đó, người này ngay lập tức sang đường ngay sau khi chiếc ô tô màu đỏ đi cùng chiều vượt qua. Do không quan sát và bị khuất tầm nhìn, chiếc xe máy đã va chạm với ô tô đi ngược chiều.

Rất may, do cả hai phương tiện di chuyển với tốc độ thấp và người lái ô tô phản ứng nhanh, đánh lái vào trong nên người phụ nữ may mắn thoát nạn.

Bên dưới bài viết, không ít người bức xúc với cách sang đường ẩu này. “Đi thế có như nào lại đổ cho số”, tài khoản Phương Chu bình luận. Trong khi đó, tài khoản Đức Chí viết: “Quát phát 180 độ không thèm quan sát thế thì có thánh mới đỡ được”.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, riêng lỗi chuyển hướng không quan sát bị phạt tiền từ 600.000 đến 800.000 đồng. Đặc biệt, khi người điều khiển xe máy chuyển hướng, chuyển làn không đúng quy định gây tai nạn giao thông bị tăng mức phạt tiền lên, từ 10-14 triệu đồng. Ngoài ra, lỗi này cũng khiến người gây tai nạn bị trừ 10 điểm bằng lái xe.

Lỗi sang đường, chuyển hướng không quan sát từ lâu đã trở thành lỗi phổ biến. Để sang đường an toàn và tránh va chạm, người điều khiển xe có thể ghi nhớ những bước sau:

1. Quan sát kỹ: Dừng lại, nhìn cả trước – sau – trái – phải để chắc chắn không có xe lao đến.

2. Bật xi nhan (xe máy, ô tô) hoặc giơ tay (người đi bộ) để các phương tiện khác biết ý định của bạn.

3. Chọn thời điểm thích hợp: Chỉ sang đường khi khoảng cách với xe đang tới đủ an toàn, tránh sang ở chỗ khuất tầm nhìn.

4. Sang dứt khoát, tốc độ ổn định: Khi đã quyết định sang, đi thẳng một mạch, không lưỡng lự hay dừng giữa đường.

5. Tuân thủ tín hiệu giao thông: Đi đúng vạch kẻ đường hoặc sang khi có đèn cho phép.

