Tháng 9/2025 rơi gần đúng vào tháng 7 âm lịch - thời điểm thường được coi là tháng Ngâu hay tháng "cô hồn" khi tâm lý người tiêu dùng Việt có xu hướng hạn chế chi tiêu cho các tài sản lớn như ô tô. Chính vì vậy, thị trường xe đang chứng kiến cuộc đua giảm giá và ưu đãi mạnh mẽ từ nhiều hãng, không chỉ cho những mẫu "ế ẩm" mà ngay cả cho những mẫu xe bán chạy nhất thị trường.

Đây được xem là “chiến lược kích cầu”, tận dụng khoảng thời gian vốn trầm lắng để duy trì sức mua vốn đang ở mức khá, đồng thời tạo lợi thế cạnh tranh trong giai đoạn cuối năm - thời điểm nhu cầu thường bật tăng trở lại.

Dưới đây là một số mẫu xe gầm cao bán chạy nhưng vẫn giảm giá sâu trong tháng 9:

Mitsubishi Xpander giảm đến 100% lệ phí trước bạ

Mitsubishi Motor Việt Nam tiếp tục ưu đãi mạnh cho dòng MPV bán chạy của mình là Xpander trong tháng 9/2025 nhằm kích cầu và đẩy hàng tồn trước khi đón phiên bản nâng cấp mới.

Mitsubishi Xpander cùng Ford Ranger là hai mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất 8 tháng đầu năm 2025. Ảnh: MMV

Cụ thể, các phiên bản cao như Xpander AT Premium và AT được tặng 100% lệ phí trước bạ, kèm quà tặng với tổng giá trị tối đa lên tới 95 triệu đồng. Với mức ưu đãi này, Xpander AT Premium giảm tới 66 triệu đồng, chưa kể các quà tặng khác từ phía đại lý. Khách hàng mua Xpander AT được giảm số tiền tương đương 60 triệu đồng...

Đối với bản tiêu chuẩn số sàn Xpander MT, khách hàng được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương 28 triệu đồng. Còn mẫu MPV lai SUV Xpander Cross cũng được ưu đãi tương tự 50% lệ phí trước bạ cùng quà tặng với tổng giá trị khoảng 75 triệu đồng.

Hiện, Mitsubishi Xpander có 4 phiên bản, giá bán dao động 560 - 698 triệu đồng. Đợt giảm giá này được cho là để "dọn kho" đón phiên bản mới Xpander 2025 dự kiến về các đại lý vào cuối tháng 9 tới.

Mitsubishi là một trong những mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường trong nhiều năm qua. Doanh số luỹ kế 8 tháng đầu năm của mẫu xe này là 10.646 chiếc, chỉ kém một chút so với "vua bán tải" Ford Ranger (với 10.899 chiếc).

Mitsubishi Xforce giảm tới 100% lệ phí trước bạ

Mẫu xe bán chạy thứ hai của hãng Nhật Bản là Xforce có khuyến mãi 100% lệ phí trước bạ ở bản tiêu chuẩn GLX trong tháng 9. Với giá niêm yết 599 triệu đồng, chi phí lăn bánh của Xforce GLX giảm khoảng 60 triệu, còn 539 triệu đồng.

Mitsubishi Xforce bản tiêu chuẩn đang được giảm tới 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Các phiên bản cao là Xforce Premium (680 triệu đồng) và Ultimate (705 triệu đồng) nhận hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm 34-35,5 triệu đồng, chưa kể một số quà tặng hiện vật từ đại lý.

Ra mắt đầu năm 2024, Mitsubishi Xforce nhanh chóng trở thành một trong những mẫu xe bán chạy nhất thị trường, "chia lửa" hiệu quả cho người anh em Xpander. Trong 8 tháng đầu năm 2025, đã có 6.660 chiếc Xforce được bàn giao tới tay khách Việt.

Toyota Veloz Cross giảm 100% lệ phí trước bạ

Toyota đang áp dụng ưu đãi tiền mặt tương đương 50-100% lệ phí trước bạ cho nhiều dòng xe. Trong đó, mẫu MPV bán chạy Veloz Cross được áp dụng ở mức cao nhất là 100%.

Toyota Veloz Cross được ưu đãi tới 100% lệ phí trước bạ trong tháng 9. Ảnh: TMV

Với giá niêm yết 638-660 triệu đồng, ưu đãi trên tương đương với giá trị khoảng 64-70 triệu đồng tùy phiên bản và khu vực đăng ký biển số, chưa kể các ưu đãi khác đến từ các đại lý.

Dù chưa thể so sánh với đối thủ Mitsubishi Xpander, song Toyota Veloz Cross vẫn là một trong những mẫu xe bán chạy tại thị trường ô tô Việt Nam. Trong 8 tháng đầu năm, doanh số lũy kế của Veloz Cross là 4.593 chiếc.

Mazda CX-5 giảm 50% lệ phí trước bạ

Trong tháng 9 này, hãng xe đến từ Nhật Bản áp dụng ưu đãi tương đương 50% lệ phí trước bạ cho mẫu Mazda CX-5. Đây là đợt giảm giá hiếm thấy của mẫu xe bán chạy nhất phân khúc SUV/crossover cỡ C này.

Mazda CX-5 trong tháng 9 chỉ còn giá từ 709 triệu đồng, ngang với một số mẫu xe phân khúc B-SUV. Ảnh: THACO-Mazda

Với giá niêm yết các phiên bản là 749-979 triệu đồng, ưu đãi trên giúp khách hàng tiết kiệm 40-49 triệu đồng. Trong đó phiên bản tiêu chuẩn CX-5 Deluxe chỉ còn có giá 709 triệu đồng, giá chỉ ngang một số mẫu xe thuộc phân khúc SUV/crossover cỡ B.

Trong 8 tháng đầu năm, THACO-Mazda đã bán ra tổng cộng 9.995 chiếc CX-5 và thường xuyên nằm trong top 3 mẫu xe bán chạy nhất thị trường hàng tháng.

Ford Ranger giảm đến 100% lệ phí trước bạ

Trong tháng 9, "vua bán tải" Ford Ranger được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ đối với hai phiên bản Ranger Sport và Wildtrak. Với giá bán lần lượt là 864 và 979 triệu đồng, ưu đãi trên tương đương với mức giảm 86 và 98 triệu đồng.

Các phiên bản còn lại là Ranger Raptor và XLS (XLS 4x2, XLS 4x4) được giảm với mức thấp hơn, tương đương với 50% lệ phí trước bạ.

Dù đang là mẫu xe bán chạy nhất thị trường nhưng Ford Việt Nam vẫn "tất tay" khi tiếp tục miễn giảm lệ phí trước bạ cho Ranger trong tháng 9. Ảnh: FVN

Mẫu xe bán tải nhưng Ford Ranger luôn nằm trong top đầu nhóm xe bán chạy nhất thị trường nhiều năm nay. Trong 8 tháng đầu năm 2025, đã có tới 10.899 chiếc Ranger được bán ra tại Việt Nam, chính thức vượt qua Mitsubishi Xpander (với 10.646 chiếc) để xếp ở vị trí cao nhất trong top xe bán chạy.

(Tổng hợp)

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Mời bạn đọc cộng tác, gửi tin bài về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!