Ngày 30/9, UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ khởi công dự án cầu trên tuyến đường bộ ven biển kết nối An Biên - Rạch Giá (nay là xã Tây Yên kết nối phường Rạch Giá). Công trình dài 2,8km, 6 làn xe, kinh phí 3.900 tỷ đồng và thi công trong 1.080 ngày.

Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang Lê Việt Bắc thông tin, cầu vượt vịnh Rạch Giá lấy nguồn cảm hứng từ hình ảnh mái tóc huyền thoại của nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam Phan Thị Ràng.

Theo ông Bắc, hình ảnh cây cầu với đường cong mềm mại nhưng vững chắc, phản chiếu trên mặt nước và dưới ánh hoàng hôn rực rỡ. Điều này không chỉ tạo nên một công trình kiến trúc đẹp, mà còn có ý nghĩa sâu sắc về lịch sử và văn hoá vùng đất anh hùng.

Công trình có điểm đầu tại xã Tây Yên, điểm cuối tại nút giao đường 3/2 và đường Ngô Quang Hơn (phường Rạch Giá). Ảnh: Phương Vũ

Tại lễ khởi công, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức cho biết, đây là một trong những dự án chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030.

Công trình mang ý nghĩa chiến lược, kết nối tuyến đường ven biển, liên kết 2 tỉnh An Giang, Cà Mau, tạo điều kiện mở rộng không gian đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trong quá trình thi công, ông Thức đề nghị chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị thi công… kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc, giám sát chặt chẽ, đôn đốc tiến độ thực hiện, đảm bảo công trình hoàn thành đúng tiến độ.