Những ngày này, căn nhà nhỏ của bà Phạm Thị Dưng ở tổ dân phố Thuận Ninh (phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị) đã bớt đi phần nào sự u ám sau khi câu chuyện về bé gái gần 2 tuổi sống cùng mẹ và người cậu mắc bệnh tâm thần được Báo VietNamNet chia sẻ.

Mặc dù bệnh tật nhưng chị Duyên vẫn luôn dành tình yêu thương và sự gắn bó đặc biệt với con gái. Ảnh: Hải Sâm

Cùng với sự sẻ chia từ cộng đồng, các thủ tục liên quan đến quyền lợi của cháu bé cũng nhanh chóng được giải quyết. Chỉ một ngày sau khi bài báo được đăng tải, cháu bé đã được cấp giấy khai sinh mang tên Phạm Thị Hiền.

Hiện, các vết thương trên khuôn mặt bé dần lên da non. Cô bé cũng trở nên vui vẻ hơn, biết cười đùa và tương tác với những người xung quanh.

Các vết thương trên khuôn mặt bé Hiền đã bắt đầu lên da non. Ảnh: Hải Sâm

Trước đó, hình ảnh bé gái với nhiều vết thương trên khuôn mặt, sống trong điều kiện thiếu thốn cùng mẹ là chị Phạm Thị Hồng Duyên (SN 1998) và người cậu ruột là anh Phạm Duy Hòa (SN 2001) mắc bệnh tâm thần - khiến nhiều người xót xa.

Nhiều đoàn thiện nguyện, nhà hảo tâm đã tìm đến thăm hỏi và động viên gia đình. Nhiều người mong muốn bé Hiền được sống trong môi trường an toàn hơn.

Tuy nhiên, khi thông tin lan truyền rộng rãi, chị Duyên và bà Dưng (bà ngoại của bé Hiền) lo lắng bé sẽ bị đưa đi nơi khác sinh sống nên đã đưa bé Hiền rời khỏi nơi ở. Sau đó, dưới sự vận động, giải thích của chính quyền địa phương cùng người thân, gia đình đã đưa cháu bé trở về nhà.

Bé Hiền vui vẻ hơn, biết cười đùa và tương tác với mọi người. Ảnh: Hải Sâm

Trao đổi với PV Báo VietNamNet, bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Đồng Sơn, cho biết: “Ngay sau khi nắm bắt được hoàn cảnh của gia đình cháu bé, chính quyền địa phương, đại diện Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh cùng bà con hàng xóm đã đến gia đình để trao đổi, thống nhất phương án chăm sóc cháu Hiền trong thời gian tới.

Hiện việc đưa cháu vào cơ sở bảo trợ vẫn chưa thể thực hiện do bà ngoại cháu chưa đồng thuận. Bà lo ngại mẹ cháu có thể có những phản ứng tiêu cực khi tâm lý chưa ổn định".

Cũng theo thông tin từ Phòng Văn hóa - Xã hội phường Đồng Sơn, địa phương đã có quyết định đưa anh Phạm Duy Hòa vào Trung tâm Phục hồi chức năng dành cho người tâm thần tỉnh Quảng Trị để được điều trị và chăm sóc. Bên cạnh đó, chị Phạm Thị Hồng Duyên cũng đã được gia đình đưa đi thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình.

Chị Duyên chuẩn bị sữa cho con uống. Ảnh: Hải Sâm

Theo ghi nhận của PV, nhờ sự chung tay của cộng đồng, điều kiện sinh hoạt của gia đình bà Dưng đã được cải thiện đáng kể. Nơi ở được dọn dẹp sạch sẽ hơn, nhiều vật dụng thiết yếu cũng đã được bổ sung.

Địa phương cho biết, dù mắc bệnh tâm thần nhưng chị Duyên vẫn luôn dành tình yêu thương và sự gắn bó đặc biệt với con gái. Vì vậy, chính quyền mong muốn các tổ chức, cá nhân khi đến thăm hỏi sẽ chia sẻ, động viên gia đình một cách nhẹ nhàng, tránh tạo thêm áp lực tâm lý hoặc liên tục đề cập đến việc đưa cháu đi nơi khác sinh sống.

Nhờ sự chung tay của cộng đồng, điều kiện sinh hoạt của gia đình đã được cải thiện hơn trước. Ảnh: Hải Sâm

Để bảo đảm an toàn cho bé Hiền, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đồng Sơn đã phân công các chi hội phụ nữ thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình gia đình để kịp thời hỗ trợ khi cần thiết.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đồng Sơn cũng đang triển khai kế hoạch sửa chữa, hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo có nhà xuống cấp nghiêm trọng, trong đó có gia đình bà Phạm Thị Dưng.

Theo chính quyền địa phương, trước mắt bé Hiền vẫn sinh sống cùng mẹ và bà ngoại trong điều kiện được theo dõi, hỗ trợ thường xuyên. Các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục đồng hành, chăm lo cho gia đình và nghiên cứu những giải pháp phù hợp nhằm bảo đảm môi trường sống an toàn, ổn định và sự phát triển lâu dài cho cháu bé.

Sự thay đổi tích cực của bé Hiền trong những ngày qua không chỉ đến từ sự vào cuộc của chính quyền, mà còn là kết quả của tình yêu thương, sự sẻ chia của cộng đồng dành cho một em bé kém may mắn.