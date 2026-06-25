Bé Hiền (SN 2024, trú tại tổ dân phố Thuận Ninh, phường Đồng Sơn) là nhân vật trong bài viết: “Bé gái gần 2 tuổi chưa có giấy khai sinh sống cùng mẹ và cậu mắc bệnh tâm thần”.

Bé Hiền sống cùng mẹ là Phạm Thị Hồng Duyên và cậu Phạm Duy Hoà đều mắc bệnh tâm thần trong căn nhà xuống cấp nghiêm trọng, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn.

Sau khi Báo VietNamNet đăng tải bài viết, các cơ quan chức năng địa phương đã nhanh chóng vào cuộc hỗ trợ giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền lợi của cháu bé.

Nhiều đoàn thiện nguyện, nhà hảo tâm cũng tìm đến thăm hỏi, động viên gia đình. Chính quyền địa phương, đại diện Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Trị cùng người dân đã phối hợp triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm môi trường sống an toàn hơn cho bé Hiền.

Thông qua Báo VietNamNet, nhiều bạn đọc đã quan tâm, chung tay hỗ trợ mẹ con bé Hiền với tổng số tiền 304.929.048 đồng.

Đại diện Báo VietNamNet phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đồng Sơn trao số tiền 304.929.048 đồng do bạn đọc ủng hộ gia đình bé Phạm Thị Hiền. Ảnh: Hải Sâm

Bà Ngô Thị Hồng Thắm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đồng Sơn cho biết, toàn bộ số tiền bạn đọc Báo VietNamNet hỗ trợ đã được chuyển về tài khoản của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường để quản lý công khai, minh bạch.

Theo bà Thắm, địa phương đang xây dựng phương án sửa chữa lại căn nhà xuống cấp của gia đình chị Duyên. Kinh phí thực hiện sẽ được huy động từ nhiều nguồn, trong đó xin phép được trích một phần từ số tiền bạn đọc Báo VietNamNet hỗ trợ, kết hợp với nguồn đối ứng của địa phương và sự chung tay của các tổ chức, cá nhân hảo tâm.

“Sau khi trích một phần kinh phí để sửa chữa nhà ở, số tiền còn lại sẽ được gửi tiết kiệm để chăm lo cuộc sống, bảo đảm điều kiện sinh hoạt và tương lai lâu dài cho mẹ con cháu Hiền. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn bạn đọc Báo VietNamNet cùng các mạnh thường quân đã quan tâm, giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn”, bà Thắm chia sẻ.

Sau khi trích một phần kinh phí sửa chữa nhà ở, số tiền còn lại sẽ được gửi tiết kiệm để chăm lo cuộc sống, bảo đảm điều kiện sinh hoạt và tương lai lâu dài cho mẹ con bé Hiền. Ảnh: Hải Sâm

Hiện anh Phạm Duy Hòa đã được đưa vào Trung tâm Phục hồi chức năng dành cho người tâm thần tỉnh Quảng Trị để điều trị và chăm sóc. Chị Phạm Thị Hồng Duyên cũng đã được gia đình đưa đi thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình.

Nhờ sự chung tay của cộng đồng, điều kiện sinh hoạt của gia đình mẹ con bé Hiền đã được cải thiện đáng kể. Nhà cửa được dọn dẹp sạch sẽ hơn, nhiều vật dụng thiết yếu được bổ sung.

Bé Hiền vẫn sinh sống cùng mẹ dưới sự quan tâm, theo dõi thường xuyên của chính quyền địa phương. Các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ gia đình nhằm bảo đảm môi trường sống an toàn, ổn định và tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của cháu bé.

Thay mặt gia đình, ông Nguyễn Nam Thanh (em trai bà Nguyễn Thị Dưng) gửi lời cảm ơn sâu sắc tới bạn đọc Báo VietNamNet, các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương đã quan tâm, giúp đỡ gia đình trong thời gian qua.

“Nhờ sự hỗ trợ của bạn đọc và các mạnh thường quân, gia đình chúng tôi có thêm điều kiện để chăm lo cho cháu Hiền. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Báo VietNamNet đã kết nối những tấm lòng nhân ái đến với gia đình”, anh Thanh nói.