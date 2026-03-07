Sự việc xảy ra vào ngày 3/3 tại khu Khamsavath, thủ đô Vientiane (Lào). Khi đó, một nam thanh niên đang điều khiển chiếc xe máy số và liên tục khởi động bằng chân. Tuy nhiên, chỉ ít giây sau, khói đen bất ngờ bốc lên từ phía động cơ.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, nam thanh niên luống cuống và quyết định nhanh chóng rời khỏi xe. Ngay sau đó, ngọn lửa bùng phát dữ dội và nhanh chóng bao trùm chiếc xe máy.

Một đoạn video khác do người dân ghi lại cho thấy chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn bên lề đường, phần khung và các chi tiết gần như cháy trơ, trong khi ngọn lửa vẫn còn âm ỉ. May mắn, vụ việc không gây thương vong về người.

Nguyên nhân vụ cháy xe vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra. Cảnh sát địa phương cũng khuyến cáo người dân thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện để hạn chế nguy cơ xảy ra các sự cố tương tự.

(Theo Viral Press)

