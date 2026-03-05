Trong những ngày qua, khi quy định siết chặt kiểm định khí thải cho xe ô tô chính thức áp dụng, nhiều chủ xe, nhất là các dòng máy dầu diesel đời cũ bắt đầu lộ rõ sự lo lắng. Không ít trường hợp đi đăng kiểm bị từ chối ngay vòng đo khí thải đầu tiên, buộc phải mang xe về sửa rồi quay lại kiểm định, gây mất thời gian, công sức và gia tăng chi phí đáng kể.

Kiểm tra khí thải hiện nay được thay đổi theo hướng siết chặt hơn. Ảnh: Hoàng Hiệp

Trao đổi với PV VietNamNet, kỹ sư Lê Hồng Đại - Giám đốc Công ty TNHH Phát triển thương mại ô tô Đại Linh (Đan Phượng, Hà Nội) cho biết, có nhiều nguyên nhân khiến ô tô cũ dễ vướng lỗi khí thải khi đi đăng kiểm, trong đó, có 3 bộ phận ảnh hưởng lớn nhất đến vấn đề này:

1. Kim phun, họng nạp: “Thủ phạm" hàng đầu gây tăng muội trong khí xả

Theo kỹ sư Đại, kim phun có thể xem là "trái tim" quyết định hiệu suất động cơ và mức độ sạch của khí thải. Khi kim phun bị mòn, tắc hoặc phun không đúng dạng, nhiên liệu sẽ không cháy hết, sinh ra nhiều muội than, đồng thời, các chỉ số HC và CO trên máy đo khí thải tăng vọt, dẫn tới xe bị đánh trượt.

“Nhiều người chạy xe vẫn chạy bình thường nên chủ quan, đi đến cả 10 vạn km mà chưa từng vệ sinh hay căn chỉnh kim phun, họng nạp. Nhưng bộ phận này sau thời gian dài hoạt động sẽ bị kém, chỉ cần sai lệch 10-20% thôi là khí thải đã vượt chuẩn,” ông Đại nói.

Vị kỹ sư này cho rằng, với các xe đời cũ sử dụng trên 5 năm, cần bảo dưỡng kim phun định kỳ khoảng 3-5 vạn km hoặc 1-2 năm sử dụng. Chi phí căn chỉnh, làm sạch bộ phận này khoảng 400-600 nghìn đồng tuỳ xe.

Nhiều chủ xe máy dầu rất ít vệ sinh kim phun, cổ hút, van ERG... dẫn tới nhiều bộ phận bị tắc nghẹt muội than. Ảnh: Hoàng Hiệp

2. Van EGR: Điểm nghẽn khiến nồng độ khí độc NOx tăng mạnh trong khí thải

Van tuần hoàn khí xả (EGR) nằm trên đường ống xả, kết nối với đường nạp, có nhiệm vụ đưa một phần khí xả quay lại buồng đốt nhằm giảm nhiệt và đặc biệt là giảm phát thải khói bụi, trong đó có NOx - chất gây ô nhiễm lớn trong khí thải động cơ ô tô hiện nay.

Tuy nhiên, van EGR ở xe máy dầu rất dễ bị tắc muội sau vài năm sử dụng. Khi van EGR cùng các chi tiết như họng nạp, cổ hút... bị nghẽn dẫn tới việc động cơ yếu/bỏ máy, rung giật, tiêu hao nhiên liệu, khói đen,... xe có thể xuất hiện đèn Check Engine.

"Khi tắc van EGR, khí thải ra ống xả rất đen do chứa nhiều khí NOx và muội than chưa đốt hết. Với các trường hợp xe xuất hiện 'đèn cá vàng' sẽ bị phía đăng kiểm trả về luôn", kỹ sư Đại chia sẻ.

Theo vị chuyên gia, van EGR cần được vệ sinh sau mỗi 3-5 vạn km hoặc khi xe có dấu hiệu giật, yếu máy, khói đen. Chi phí vệ sinh dao động từ 1-3 triệu đồng, bao gồm vệ sinh họng nạp, cổ hút và tùy từng phương pháp thủ công hoặc bắn đá. Thời gian thực hiện hết khoảng 3 tiếng đồng hồ.

Bầu DPF trên một chiếc xe máy dầu bị tắc khi được "soi" bằng camera nội soi. Ảnh: Lê Hồng Đại

3. Bầu lọc DPF: “Lá phổi” bị bỏ quên khiến xe mù mịt khói

Bầu lọc nhiên liệu dầu diesel (DPF) gắn liền với ống xả, có tác dụng giữ lại muội than, giảm lượng bụi mịn thải ra môi trường. Trên xe đời cũ, DPF thường bị tắc do tích tụ muội lâu ngày, do xe chỉ chạy quãng ngắn không đủ nhiệt tái sinh, hoặc do đổ dầu kém chất lượng.

Theo kỹ sư Đại, nhiều chủ xe thường chú ý chăm sóc các bộ phận kim phun, họng hút hay van ERG hơn, nhưng lại thường xuyên bỏ qua bầu lọc DPF - bộ phận quan trọng hàng đầu trong quy trình kiểm định khí thải mới. Bầu DPF tắc nhẹ cũng khiến xe ì hẳn, khói đen tăng gấp nhiều lần.

"Vệ sinh DPF bằng máy chuyên dụng có thể bằng dung dịch hoặc "đốt" bằng nhiệt, chi phí chỉ vài trăm nghìn đồng nhưng cho hiệu quả trông thấy, nhưng nếu buộc phải thay bộ phận này, số tiền có thể lên tới 15-30 triệu đồng tùy dòng xe", kỹ sư Lê Hồng Đại nói.

Ngoài ra, kỹ sư Đại cũng lưu ý các chủ xe cần sử dụng dầu nhớt chuẩn, thay sớm hơn nếu chạy phố nhiều; tuyệt đối không tự ý can thiệp bất thường như đục DPF, bịt EGR hay can thiệp vào ECU...

(Sử dụng buồng đốt chuyên dụng gia nhiệt từ 500-1000°C để đốt cháy hoàn toàn muội than và tro bụi tích tụ trong bộ lọc DPF, thời gian hết khoảng 10-20 phút. Video: Lê Hồng Đại)

Chia sẻ thêm với PV VietNamNet, kỹ sư Lê Hồng Đại cho rằng việc siết chặt tiêu chuẩn khí thải là xu thế tất yếu để giảm ô nhiễm, nhất là ở khu vực đô thị. Trước nỗi lo của nhiều chủ xe ô tô sắp đến hạn đăng kiểm, kỹ sư Đại cho rằng những người sử dụng xe máy dầu hoàn toàn có thể chuẩn bị trước, kiểm tra toàn diện để tránh bị đăng kiểm trả về.

“Xe máy dầu vẫn bền, vẫn kinh tế, nhưng người dùng phải thay đổi thói quen bảo dưỡng và chăm sóc. Trước đây có thể chạy đến khi hỏng mới sửa, nhưng bây giờ chỉ cần bỏ quên những bộ phận này là gần như chắc chắn trượt khí thải,” anh Đại nhấn mạnh.

