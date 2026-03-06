Sự việc xảy ra ở tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) vào chiều ngày 1/3 vừa qua và được camera an ninh ở khu vực bãi đỗ xe ghi lại.

Xem video:

Theo hình ảnh từ camera an ninh, người lái chiếc SUV màu trắng hiệu Land Rover đang cố gắng lùi xe vào vị trí đỗ khá rộng. Tuy nhiên, trái ngược với các động tác "nắn nót" có vẻ chậm rãi trước đó, chiếc xe lại bị mất kiểm soát và bất ngờ lùi nhanh, tông thẳng vào sườn một chiếc SUV khác hiệu Nissan ở bên cạnh.

Sau cú va chạm, chiếc Land Rover không dừng lại mà tiếp tục trôi lùi, chệch khỏi vị trí đỗ rồi tiếp tục "lọt thỏm" xuống hố sâu phía sau bãi đỗ. Có vẻ như tài xế đã bị cuống, dẫn đến không đánh lái chính xác và nhầm chân ga khi lùi.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của nhiều người bởi tình huống lùi xe mất kiểm soát hiếm gặp, nhất là khi đó là một chiếc xe sang có nhiều tính năng an toàn hỗ trợ lái xe như Range Rover.

Hiện chưa có thông tin chi tiết về thương vong cũng như mức độ hư hại của các phương tiện liên quan.

(Theo Newsflare)

Bạn từng gặp tình huống thót tim khi lái xe? Hãy gửi video, hình ảnh cộng tác về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!