Ngày 5/1, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà (phường An Sinh) để điều tra theo quy định.

Đồng thời, Công an tỉnh khởi tố Nguyễn Văn Hải (Giám đốc Trung tâm công tác xã hội Hải Hà), Phạm Hồng Thái, Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Duy Công, Lê Quang Khoa, Phạm Đức Hiền, Ngô Trần Hữu Thắng, Nguyễn Hữu Anh Đức, Nguyễn Xuân Khải về tội “Cố ý gây thương tích”. Trong đó, Phạm Hồng Thái, Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Duy Công, Lê Quang Khoa và Nguyễn Văn Hải bị tạm giam.

Công an tỉnh đề nghị VKSND khu vực 5 phê chuẩn, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh đối với Phạm Đức Hiền, Ngô Trần Hữu Thắng, Nguyễn Hữu Anh Đức và Nguyễn Xuân Khải; thông báo đến tổ chức cơ sở đảng về việc khởi tố bị can đối với đảng viên.

Công an tỉnh Quảng Ninh thực hiện quy trình tố tụng đối với Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm công tác xã hội Hải Hà. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Theo báo cáo của Công an tỉnh, nạn nhân là P.H.N. (SN 2008, trú phường Hà Lầm), được gia đình đưa đến nhập học tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà vào ngày 21/12/2025 để tham gia chương trình giáo dục kỷ luật, kỹ năng sống.

Đến sáng 23/12/2025, trong quá trình sinh hoạt và lao động tại khu vực đồi Trại Lốc, học viên N. xảy ra mâu thuẫn với một số người tại trung tâm dẫn đến xô xát. Sau đó, nạn nhân có biểu hiện sức khỏe suy giảm, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều. Chiều cùng ngày, học viên được gia đình đưa về nhà và tử vong.

Liên quan tới vụ việc, sau khi tiếp nhận thông tin, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo UBND phường An Sinh, Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh để thực hiện các biện pháp nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ việc trên.

Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm công tác xã hội Hải Hà rà soát, làm rõ trách nhiệm của cán bộ, nhân viên quản lý, theo dõi để xảy ra vụ việc nêu trên; xử lý nghiêm vi phạm.

Công an tỉnh phối hợp với UBND phường An Sinh, Sở Y tế và các tổ chức, cá nhân có liên quan xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế kiểm tra toàn diện các trung tâm công tác xã hội đang hoạt động trên địa bàn tỉnh; đình chỉ hoặc tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở không đủ điều kiện hoặc có dấu hiệu vi phạm theo quy định của pháp luật, xử lý nghiêm cá nhân và tổ chức có liên quan.

Sở Y tế đã thành lập 2 đoàn kiểm tra đột xuất, toàn diện hoạt động của 19 trung tâm công tác xã hội trên địa bàn tỉnh. Sở đã đình chỉ hoạt động đối với 2 trung tâm gồm: Trung tâm công tác xã hội Hải Hà cơ sở 1 và Trung tâm công tác xã hội Hải Hà cơ sở 2; tạm dừng hoạt động đối với 4 trung tâm gồm: Trung tâm công tác xã hội Ánh Dương, Trung tâm công tác xã hội Hạnh Phúc, Trung tâm công tác xã hội Hoa Nụ Cười (cơ sở 1), Trung tâm công tác xã hội Ngôi Nhà Nhỏ.

Quảng Ninh: Điều tra vụ học viên tử vong sau 2 ngày nhập học Trong quá trình lao động tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà, một học viên mới nhập học đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát với học viên khác, sau đó bị thương nặng và tử vong.

Công an Cà Mau khởi tố Nguyễn Thị Ái My Công an tỉnh Cà Mau khởi tố Nguyễn Thị Ái My cùng 2 bị can khác trong đường dây tổ chức đưa người sang đảo Jeju (Hàn Quốc) lao động trái phép.