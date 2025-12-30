Lợi dụng chức vụ được giao trong việc tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất, một nguyên cán bộ phường tại Quảng Ninh đã chiếm đoạt số tiền lớn của người dân.
Ngày 30/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1986, trú tổ 8, khu Hồng Hà 8, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Thanh Tuấn nguyên là chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hồng Gai.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong thời gian công tác, lợi dụng chức vụ và quyền hạn được giao trong quá trình tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất, Tuấn đã thực hiện hành vi chiếm đoạt số tiền hơn 800 triệu đồng của một công dân.
Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.