Công an TPHCM xác định từ đầu năm 2026 đến nay, đường dây làm ăn phi pháp đã tuồn 10.000 tấn thịt heo nuôi bằng chất cấm, trị giá khoảng 600 tỷ đồng, bán tại các chợ đầu mối, chợ truyền thống, siêu thị… ở khắp các tỉnh, thành phía Nam.
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Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vẫn đang mở rộng điều tra, xử lý triệt để các mắc xích, các đối tượng có liên quan đến đường dây sử dụng chất cấm trong chăn nuôi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm quy mô đặc biệt lớn trên địa bàn TPHCM và một số tỉnh, thành phía Nam. Tính đến nay, Cơ quan CSĐT đã khởi tố 9 đối tượng về các tội danh khác nhau.
Cụ thể, 7 đối tượng bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, gồm: Nguyễn Văn Hiệu (SN 1985), Nguyễn Thị Anh (SN 1985), Nguyễn Huỳnh Thạch Thảo (SN 1989), Đồng Thị Bẩy (SN 1979), Nguyễn Thanh Tín (SN 1981), Nguyễn Văn Huy (SN 1975 và Phạm Văn Hùng (SN 1976, cùng ngụ TP Đồng Nai).
Đối tượng Nguyễn Thị Trinh Nữ (SN 1989, ngụ xã Tân Xuân, tỉnh Vĩnh Long) bị khởi tố về tội “Buôn bán hàng cấm”. Đối tượng Võ Quốc Sơn (SN 1989, ngụ TP Đồng Nai), là kiểm dịch viên động vật thuộc Trạm chăn nuôi thuỷ sản khu vực 2, Trung tâm kiểm dịch và chẩn đoán xét nghiệm thú y thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thuỷ sản TP Đồng Nai, bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ”. Ngoài ra, bị can Nguyễn Văn Hiệu bị khởi tố thêm tội “Đưa hối lộ”.
Công an TPHCM xác định, đây là đường dây làm ăn phi pháp có quy mô đặc biệt lớn, liên quan đến nhiều đối tượng, hoạt động ở nhiều tỉnh thành. Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án, phối hợp cùng các đơn vị liên quan để tập trung điều tra, theo dõi, đến nay triệt phá những mắc xích quan trọng và tiếp tục mở rộng điều tra.
Mở rộng điều tra vụ án liên quan Võ Thị Ngọc Ngân (tức Ngân 98), Công an TPHCM khởi tố chủ một công ty dược phẩm cùng 2 đồng phạm, xác định nhóm này đã sản xuất, cung cấp hơn 100.000 sản phẩm giảm cân chứa chất cấm.