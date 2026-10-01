Mở rộng điều tra vụ án liên quan Võ Thị Ngọc Ngân (tức Ngân 98), Công an TPHCM khởi tố chủ một công ty dược phẩm cùng 2 đồng phạm, xác định nhóm này đã sản xuất, cung cấp hơn 100.000 sản phẩm giảm cân chứa chất cấm.

Ngày 1/10, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã khởi tố bị can đối với Đặng Thiên Hương (SN 1992, trú phường Từ Liêm, TP Hà Nội) - chủ Công ty TNHH Sản xuất dược phẩm công nghệ cao Nanotesla, cùng Nguyễn Thị Thanh Hoa và Lê Hữu Hoàng để điều tra các sai phạm liên quan.

Đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm do Võ Thị Ngọc Ngân thực hiện.

Ba bị can liên quan vụ án Ngân 98 (từ trái qua): Nguyễn Thị Thanh Hoa, Lê Hữu Hoàng và Đặng Thiên Hương. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan điều tra, Đặng Thiên Hương được xác định là "nguồn cung" thực phẩm giảm cân chứa chất cấm cho Ngân 98.

Từ khoảng tháng 8/2023 đến tháng 7/2024, Hương đã sản xuất và cung cấp cho Ngân 98 hơn 100.000 sản phẩm giảm cân.

Kết quả kiểm nghiệm các sản phẩm thu giữ cho thấy có chứa Sibutramine và Phenolphthalein, là những hoạt chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm. Việc sản xuất, cung cấp số lượng lớn sản phẩm này giúp Hương thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Ngoài cung cấp hàng cho Ngân 98, theo cơ quan điều tra, Hương còn sản xuất, phân phối các sản phẩm giảm cân cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp khác.

Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ những cá nhân, tổ chức liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm giảm cân chứa chất cấm.

Đến nay, Võ Thị Ngọc Ngân đã bị khởi tố về 2 tội danh “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và “Đưa hối lộ”. Ảnh: CA

Như đã thông tin, giữa tháng 10/2025, Võ Thị Ngọc Ngân bị Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, Ngân trực tiếp điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu Shop. Từ năm 2021, Ngân đặt gia công các sản phẩm giảm cân Super Detox X3, X7, X1000... rồi lợi dụng hình thức “hàng tặng kèm” để bán thêm “viên rau củ Collagen” không được cấp phép, dán nhãn trùng các thương hiệu trên.

Kết quả giám định xác định sản phẩm do ZuBu kinh doanh là hàng giả, một số mẫu “viên rau củ Collagen” chứa chất bị Bộ Y tế cấm sử dụng. Ngân tổ chức quảng cáo, tư vấn, nhận đơn và giao hàng trên toàn quốc; doanh thu giai đoạn 2023-2024 ước hàng trăm tỷ đồng.

Cuối tháng 10/2025, Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam Lương Bằng Quang, chồng Ngân 98, về tội “Đưa hối lộ”; Ngân cũng bị khởi tố thêm tội danh này. Lê Sỹ Cường bị khởi tố về tội “Môi giới hối lộ”.

Theo điều tra, sau khi bị phát hiện sai phạm kinh doanh vào tháng 7/2024, Quang và Ngân đưa 8 tỷ đồng cho Cường nhờ giúp không bị xử lý.

Công an TPHCM mới đây tiếp tục khởi tố Đặng Thiên Hương, Nguyễn Thị Thanh Hoa và Lê Hữu Hoàng, được xác định là nguồn cung cấp thực phẩm giảm cân chứa chất cấm cho Ngân 98.