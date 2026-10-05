Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây sử dụng chất cấm Salbutamol để “vỗ béo” heo quy mô đặc biệt lớn, đưa ra thị trường hơn 10.000 tấn thịt, trị giá trên 600 tỷ đồng.

Ngày 5/10, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 9 đối tượng liên quan đến đường dây buôn bán, sử dụng chất cấm Salbutamol trong chăn nuôi heo với quy mô cực lớn.

Triệt phá đường dây vỗ béo heo bằng chất cấm quy mô "khủng"

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định và lệnh đối với các bị can. Ảnh: CA

Trước đó, vào cuối tháng 7, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra 3 xe tải do Nguyễn Văn Hiệu (SN 1985) và Phạm Văn Hùng (SN 1976, cùng ngụ TP Đồng Nai) làm chủ hàng. Qua kiểm tra, phát hiện 280 con heo thịt dương tính với chất cấm Salbutamol, trong đó có 80 con đồng thời dương tính với vi rút dịch tả heo Châu Phi.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 14 địa điểm là các trang trại, nơi ở của các đối tượng tại TP Đồng Nai. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 7 cơ sở, trang trại đang nuôi nhốt 3.909 con heo (trọng lượng hơn 500 tấn) đều dương tính với Salbutamol.

Khám xét khẩn cấp, lực lượng công an thu giữ hơn 1.000kg Salbutamol.

Lực lượng chức năng kiểm tra xe tải chở hàng. Ảnh: CA

Tại cơ quan công an, nguồn gốc chất cấm bước đầu được làm rõ do Nguyễn Thị Trinh Nữ (SN 1989, quê Vĩnh Long) cung cấp.

Từ giữa năm 2025, Nữ chào bán loại bột được quảng cáo là "cám Thái Lan, Campuchia" giúp heo tạo nạc, đẹp mã với giá 375.000 đồng/kg cho các chủ trang trại. Thực chất, đây là chất cấm Salbutamol.

Các đối tượng pha trộn theo tỷ lệ 100g Salbutamol với 300kg thức ăn cho 100 con heo. Trung bình mỗi lứa nuôi vỗ béo (từ 100kg lên 140kg trong 30 ngày), các trang trại tiêu tốn khoảng 3kg chất cấm.

Chất cấm do cơ quan công an thu giữ. Ảnh: CA

Để qua mặt lực lượng chức năng, khoảng 10 ngày trước khi xuất bán, các đối tượng dừng cho ăn chất cấm và bơm thuốc giải độc gan hoặc điện giải Bio cho heo nhằm xả tồn dư.

Cán bộ kiểm dịch tiếp tay

Quá trình điều tra, công an xác định, đường dây này còn có sự "móc ngoặc", tiếp tay của cán bộ kiểm dịch. Cụ thể, Võ Quốc Sơn (SN 1989), kiểm dịch viên thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản TP Đồng Nai đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hiệu để ký khống giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển liên tỉnh. Sơn không đến kiểm tra thực tế mà giao sẵn giấy tờ kèm niêm chì để Hiệu tự niêm phong lô hàng.

Tại cơ sở nuôi heo dùng chất cấm để "vỗ béo". Ảnh: CA

Các đối tượng còn làm giả giấy tờ thông tin nguồn gốc động vật tại TPHCM nhằm né tránh khâu kiểm dịch liên tỉnh, hợp thức hóa việc đưa heo bệnh, heo chứa chất cấm vào các lò mổ trên địa bàn thành phố và các tỉnh miền Tây.

Từ tháng 1/2026 đến khi bị triệt phá, đường dây này đã tuồn ra thị trường hơn 10.000 tấn heo chứa chất cấm, ước tính tổng giá trị giao dịch vượt 600 tỷ đồng, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Thị Trinh Nữ. Ảnh: CA

Hiện Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 đối tượng. Trong đó, Nguyễn Văn Hiệu, Nguyễn Huỳnh Thạch Thảo, Nguyễn Thị Anh, Đồng Thị Bẩy, Nguyễn Thanh Tín, Nguyễn Văn Huy, Phạm Văn Hùng bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Nguyễn Thị Trinh Nữ bị khởi tố về tội Buôn bán hàng cấm; Võ Quốc Sơn bị khởi tố về tội Nhận hối lộ. Riêng Nguyễn Văn Hiệu bị khởi tố thêm tội Đưa hối lộ.

Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý triệt để toàn bộ đường dây.