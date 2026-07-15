Ngày 15/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Tiến Sang (SN 1995, quê Quảng Trị) và Nguyễn Văn Đang (SN 1975, ngụ đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) để điều tra về tội Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Theo điều tra, Sang làm nghề bán vé máy bay, kinh doanh dịch vụ du lịch tại đặc khu Phú Quốc, đồng thời thuê nhiều căn hộ, biệt thự để cho khách lưu trú. Trong quá trình kinh doanh, Sang đã cho một người quốc tịch Trung Quốc thuê một căn biệt thự tại khu phố 7, An Thới.

Cơ quan An ninh điều tra tống đạt các quyết định và lệnh đối với Nguyễn Tiến Sang. Ảnh: CACC

Theo thỏa thuận, Sang có trách nhiệm quản lý và khai báo tạm trú cho khách lưu trú. Sau đó, căn biệt thự được cho thuê lại và có 4 công dân Trung Quốc đến ở. Dù biết những người này không có giấy tờ hợp pháp để lưu trú tại Việt Nam, Sang vẫn để họ ở lại, không thực hiện khai báo tạm trú theo quy định vì sợ bị hủy hợp đồng, phải bồi thường và nhằm thu lợi.

Ngày 29/6, trong đợt kiểm tra hành chính các cơ sở lưu trú trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh An Giang phát hiện 2 công dân Trung Quốc không có hộ chiếu, thị thực đang lưu trú tại một căn hộ.

Đối tượng Nguyễn Văn Đang tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Lo ngại bị lực lượng chức năng kiểm tra, 4 công dân Trung Quốc đã nhờ người thuê căn biệt thự tìm nơi ở khác. Qua người quen giới thiệu, Nguyễn Văn Đang đồng ý bố trí cho nhóm này lưu trú tại một căn hộ thuộc khu Sonasea.

Theo cơ quan điều tra, dù biết rõ 4 công dân Trung Quốc nhập cảnh và lưu trú trái phép tại Việt Nam, Đang vẫn nhận sắp xếp chỗ ở, thu tiền thuê để hưởng lợi bất chính.

Không chỉ bố trí nơi lưu trú, Đang còn sắp xếp đưa 4 công dân Trung Quốc đến bến phà Hồng Ngọc để rời Phú Quốc vào đất liền. Tuy nhiên, khi nhóm này có mặt tại bến phà, lực lượng Biên phòng Cửa khẩu cảng Dương Đông phát hiện dấu hiệu nghi vấn, kịp thời ngăn chặn và phối hợp với Công an tỉnh An Giang điều tra, làm rõ vụ việc.

Làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Tiến Sang và Nguyễn Văn Đang đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.