Ngày 14/7, Công an tỉnh An Giang cho biết đã bắt giữ Trương Quốc Cường (45 tuổi, ngụ đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Trương Quốc Cường khi ra đầu thú. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra, dù không phải chủ sở hữu thửa đất rộng 2.000m2 tại đặc khu Phú Quốc và biết rõ khu đất đang có tranh chấp, Cường vẫn rao bán cho hai người là anh C. và anh A. với giá thỏa thuận 2 tỷ đồng.

Tin vào thông tin Cường đưa ra, từ ngày 1/5/2022, anh C. và anh A. nhiều lần chuyển tiền đặt cọc, tổng cộng hơn 1,3 tỷ đồng.

Khoảng 4 tháng sau, nghi ngờ bị lừa, anh C. tìm hiểu và phát hiện thửa đất Cường rao bán thực chất thuộc quyền sở hữu của người khác.

Tiếp nhận đơn tố giác, Công an tỉnh An Giang vào cuộc điều tra, xác định hành vi của Cường có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 19/6, cơ quan điều tra ra quyết định bắt tạm giam Trương Quốc Cường. Tuy nhiên, Cường đã rời khỏi địa phương nên bị truy nã vào ngày 26/6.

Đến ngày 13/7, Cường ra đầu thú và bị cơ quan công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.