Ngày 14/7, Công an phường Gò Vấp, TPHCM đang tạm giữ Trang Thị Tuyết Nhung (SN 1977, ngụ ở địa phương) để củng cố hồ sơ, xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Trang Thị Tuyết Nhung. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, dù bản thân không có khả năng nguồn hàng hay chức năng mua bán xe thanh lý, Trang Thị Tuyết Nhung vẫn rêu rao bản thân có "mối quan hệ mật thiết" với các cán bộ cơ quan Nhà nước. Nhung tung tin có thể thu gom các lô xe máy thanh lý từ cơ quan chức năng với mức giá siêu rẻ, đồng giá chỉ 5 triệu đồng/chiếc, đồng thời cam kết sẽ hoàn tất mọi thủ tục sang tên hợp pháp cho người mua.

Để tạo lòng tin tuyệt đối, Nhung chủ động thu thập, gửi hình ảnh nhiều chủng loại xe máy khác nhau cho nạn nhân chọn lựa. Khi khách "sập bẫy", đối tượng trực tiếp viết giấy nhận tiền đặt cọc và hẹn ngày bàn giao phương tiện.

Tuy nhiên, đến hẹn nhưng không có xe giao, Nhung liên tục viện ra nhiều lý do để trì hoãn. Để xoa dịu các nạn nhân, Nhung thậm chí còn nhờ một người khác giả danh cán bộ công an gọi điện thoại để "trấn an" và cam kết về tính pháp lý của lô xe.

Khi bị một số nạn nhân phát hiện và gây áp lực, Nhung đã dùng chiêu thức lấy tiền đặt cọc của người sau để trả lại cho người trước nhằm che giấu hành vi và tiếp tục kéo dài thời gian lừa đảo.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, bằng phương thức và thủ đoạn tinh vi trên, Trang Thị Tuyết Nhung đã chiếm đoạt của nhiều nạn nhân tổng số tiền hơn 250 triệu đồng.