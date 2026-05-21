Ngày 21/5, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2) công bố thông tin bất thường liên quan đến nhân sự lãnh đạo doanh nghiệp.

Theo đó, trong quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, Công ty CP Tập đoàn PC1 và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Chơn Hùng, Chủ tịch HĐQT TV2, và bà Bùi Thị Ngọc Lý, Kế toán trưởng công ty.

Ông Nguyễn Chơn Hùng. Ảnh: PECC2

Ông Nguyễn Chơn Hùng (SN 1970, quê Quảng Trị) có trình độ kỹ sư cơ khí, thạc sĩ quản trị kinh doanh. Ông giữ chức Chủ tịch HĐQT TV2 từ tháng 6/2022 đến nay.

Bà Bùi Thị Ngọc Lý là cử nhân kế toán, giữ vị trí Kế toán trưởng TV2 từ tháng 12/2016.

Trước đó, Công ty CP Tập đoàn PC1 cũng công bố thông tin về việc ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT công ty, cùng 6 lãnh đạo khác bị khởi tố để điều tra về các tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản”.