XEM CLIP:

Ngày 4/9, UBND xã Thanh Ba đã tổ chức buổi đối thoại trực tiếp với thân nhân các liệt sĩ có mộ phần tại nghĩa trang Đồng Xuân. Buổi đối thoại diễn ra trong bối cảnh nhiều thân nhân liệt sĩ bức xúc khi chứng kiến mộ phần các liệt sĩ bị đục phá mà gia đình không nhận được thông báo. Sau khi VietNamNet phản ánh sự việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đã chỉ đạo Bí thư và Chủ tịch xã Thanh Ba nhanh chóng đối thoại với nhân dân.

Buổi đối thoại có sự tham gia của lãnh đạo UBND xã Thanh Ba và đại diện các hộ gia đình là thân nhân của liệt sĩ.

Tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Duy Hồng, Chủ tịch UBND xã Thanh Ba cho biết, dự án tu bổ, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ được triển khai từ khi còn xã Đồng Xuân (cũ). Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ngày 8/8, Chủ tịch UBND xã Đồng Xuân cũ mới bàn giao hồ sơ cho UBND xã Thanh Ba để tiếp tục triển khai dự án.

Theo ông Hồng, sau khi tiếp nhận hồ sơ dự án, UBND xã Thanh Ba đã có sơ suất, chủ quan khi cho rằng lúc làm lễ khởi công, chính quyền xã Đồng Xuân (cũ) đã thông báo tới bà con nhân dân, thân nhân các liệt sĩ.

Mộ liệt sĩ bị đục phá khiến thân nhân bức xúc. Ảnh: Đức Hoàng

"Do quá trình sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp, công tác bàn giao, phối hợp thực hiện chưa được tốt, chưa được chu đáo, chưa kịp thời thông tin đến thân nhân các liệt sĩ nên đã có những hiểu lầm, cho rằng đây là hành vi đập phá nghĩa trang", ông Hồng giải trình.

Đồng thời, trong dự án tu bổ, tôn tạo nghĩa trang, Đảng uỷ, UBND xã Thanh Ba nhận thấy việc thiết kế, thi công cần có sự chỉnh sửa để đảm bảo tính trang nghiêm, trang trọng.

"Toàn bộ công việc tu bổ sẽ thực hiện đúng thiết kế phê duyệt, đúng cam kết tiến độ và rất mong sự giám sát chặt chẽ của thân nhân các liệt sĩ và bà con nhân dân. Trước mắt, chủ đầu tư, nhà thầu thi công sẽ tu sửa 3 ngôi mộ có bia đã bị tháo dỡ, sau đó sẽ thực hiện thi công cuốn chiếu bất kể điều kiện thời tiết để công trình nghĩa trang liệt sĩ Đồng Xuân hoàn thành trong năm 2025", Chủ tịch UBND xã Thanh Ba khẳng định.

Chủ tịch UBND xã Thanh Ba Nguyễn Duy Hồng đối thoại với người dân. Ảnh: Đức Hoàng

Tại buổi làm việc, đa số ý kiến thân nhân các liệt sĩ cho rằng, họ đồng tình, ủng hộ việc quan tâm, tu bổ, sửa chữa nghĩa trang để nơi đây trở nên trang nghiêm, sạch, đẹp.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, UBND xã Đồng Xuân (cũ) đã không thông báo tới thân nhân các liệt sĩ là một thiếu sót lớn, gây bức xúc trong nhân dân và thể hiện sự thiếu trang nghiêm đối với anh linh các anh hùng liệt sĩ đang an nghỉ tại nghĩa trang.

Ông Hà Thanh Hòa (80 tuổi, trú khu 3 Đồng Xuân) cho biết, ông là thân nhân của liệt sĩ Lê Văn Hứa (SN 1957), hy sinh tại tỉnh Tây Ninh vào ngày 27/3/1978.

Theo ông Hòa, ông chưa đồng thuận với cách làm của chính quyền xã cũ và xã mới vì chưa được bài bản, chặt chẽ.

"Giá như buổi đối thoại ngày hôm nay diễn ra trước khi quá trình tu bổ, tôn tạo nghĩa trang thì mọi chuyện sẽ rất êm đẹp, nhân dân phấn khởi. Đề nghị UBND xã Thanh Ba giải quyết sự việc đang nổi cộm một cách êm đẹp, không gây bức xúc cho nhân dân", ông Hòa nói.

Kết thúc buổi đối thoại, đại diện thân nhân các liệt sĩ và UBND xã Thanh Ba đều thống nhất việc tu bổ, tôn tạo sẽ được tiến hành ngay. Đặc biệt, thân nhân liệt sĩ thống nhất phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để công tác thi công diễn ra theo đúng kế hoạch, hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026.

Ông Hà Thanh Hoà (80 tuổi) chia sẻ tại buổi đối thoại với Chủ tịch UBND xã Thanh Ba. Ảnh: Đức Hoàng

Trước đó, như VietNamNet đã thông tin, thân nhân nhiều liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Đồng Xuân, xã Thanh Ba bày tỏ bức xúc khi phát hiện các phần mộ liệt sĩ bị đục phá, tháo dỡ nhưng không nhận được thông báo. Tại đây có 18 phần mộ đã bị đục phá nham nhở, trong đó có 3 phần mộ bị đập phá bia ghi danh, rơi xuống nền đất, gạch, mảnh xi măng vương vãi, che đậy sơ sài.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, đã chỉ đạo Bí thư, Chủ tịch UBND xã Thanh Ba nhanh chóng đối thoại với nhân dân. Ông Trần Duy Đông nêu quan điểm: "Về mặt trình tự, triển khai dự án chỉnh trang phải đúng trình tự thủ tục mới được triển khai thực hiện".