Trao đổi với PV VietNamNet, ông Dương Việt Hoàn, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã Thanh Ba cho biết, dự án cải tạo, tôn tạo nghĩa trang Đồng Xuân là dự án được bàn giao từ chủ đầu tư cũ là UBND xã Đồng Xuân.

Theo ông Hoàn, dự án này trước đây có tổng mức đầu tư hơn 1,8 tỷ đồng, phần lớn là từ nguồn vốn xã hội hoá, do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng AOC Việt Nam chi nhánh Phú Thọ thi công.

"Sau khi nhận bàn giao dự án, qua kiểm tra ban đầu, dự án trên chưa được lấy ý kiến của nhân dân và chưa qua bước thẩm định của UBND huyện Thanh Ba (cũ). Sau khi triển khai thực hiện chính quyền 2 cấp, hiện nay Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã Thanh Ba tiếp quản và đã hoàn thiện thủ tục theo đúng quy định", ông Hoàn khẳng định.

Bảng thông tin được gắn trước cổng nghĩa trang liệt sĩ Đồng Xuân. Ảnh: Đức Hoàng

Đại diện Công ty cổ phần đầu tư xây dựng AOC Việt Nam chi nhánh Phú Thọ (công ty AOC) cho biết, đơn vị bắt đầu thi công vào khoảng ngày 29/7. Tuy nhiên, do thời gian vừa qua, vướng mắc các thủ tục và có một số điều chỉnh trong phương án thiết kế nên đơn vị chưa thể tiếp tục thi công.

Khi được hỏi về việc, trước khi thi công dự án, nhà thầu có thông báo tới thân nhân các liệt sĩ hay không? Trả lời PV, đại diện công ty AOC khẳng định, đơn vị đã thông qua UBND xã Đồng Xuân (cũ) làm việc với quản trang, trưởng các khu dân cư, đồng thời cũng đã thông báo tới thân nhân và ghi nhận thông tin các liệt sĩ tại nghĩa trang.

Bia khắc thông tin liệt sĩ tại 3 phần mộ bị đục phá, đặt dưới đất khiến thân nhân các liệt sĩ xót xa. Ảnh: Đức Hoàng

Trước thông tin trên, ông Nguyễn Phi Long (54 tuổi), quản trang nghĩa trang liệt sĩ Đồng Xuân cho biết, ông chỉ biết có chủ trương chỉnh trang, sửa chữa nghĩa trang nhưng không biết rõ ngày khởi công hay dự án chi tiết như thế nào.

Theo ông Long, từ tháng 6, tình cờ đi qua nghĩa trang, thấy đông người tập trung làm lễ, ông vào nắm bắt tình hình. Khi đó, một người nhận là cai xây dựng dự án tại đây xin số điện thoại và cho biết, khi nào thợ lên làm sẽ thông báo trước.

Đến khoảng cuối tháng 7, ông Long nhận được điện thoại từ cai xây dựng thông báo: "Ngày mai, các thợ của cháu lên làm nhé".

"Một ngày khoảng cuối tháng 7 (sau 27/7), tôi thấy một nhóm thợ mang máy móc đến đục phá, tôi có vào hỏi: "Mọi người đang làm gì đấy, đã báo cáo xã chưa?". Sau đó, tôi có gọi điện cho cán bộ xã và cán bộ xã ra đình chỉ thi công. Từ hôm đó đến nay, không có thợ nào đến nữa, các ngôi mộ bị đục phá vẫn để nguyên như vậy", ông Long thông tin.

Ông Nguyễn Phi Long (quản trang nghĩa trang liệt sĩ Đồng Xuân). Ảnh: Đức Hoàng

Về phía thân nhân liệt sĩ, ông Nguyễn Khắc Cường (64 tuổi, trú khu 1 Đồng Xuân) cho biết, anh trai ông là liệt sĩ Nguyễn Phúc Hải (SN 1953), hy sinh ngày 9/10/1973. Theo ông Cường, gia đình ông chưa từng nhận được bất kỳ thông báo nào từ chính quyền hay đơn vị thi công về việc cải tạo, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ.

“Nếu có kế hoạch cải tạo, gia đình chúng tôi phải được biết để thực hiện thủ tục tâm linh và chứng kiến. Đằng này, mọi việc diễn ra âm thầm từ bao giờ mà gia đình không hay biết, khi phát hiện thì bia mộ đã bị đập bỏ, gạch đá vương vãi khắp nơi, nhìn xót xa vô cùng”, ông Cường bức xúc.

Thân nhân liệt sĩ xót xa khi phát hiện những ngôi mộ bị đục phá mà họ cho rằng chưa nhận được thông báo của chủ đầu tư. Ảnh: Đức Hoàng

Trước đó, như VietNamNet đã thông tin, thân nhân nhiều liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Đồng Xuân, xã Thanh Ba bày tỏ bức xúc khi phát hiện các phần mộ liệt sĩ bị đục phá, tháo dỡ nhưng không nhận được thông báo.

Tại đây có 18 phần mộ đã bị đục phá, trong đó có 3 phần mộ bị đập phá bia ghi danh, rơi xuống nền đất, gạch, mảnh xi măng vương vãi, che đậy sơ sài.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ thông tin đến VietNamNet, ông đã chỉ đạo Bí thư, Chủ tịch UBND xã Thanh Ba nhanh chóng đối thoại với nhân dân vào sáng nay (4/9).

Ông Trần Duy Đông nêu quan điểm: Về mặt trình tự triển khai dự án chỉnh trang phải đúng trình tự thủ tục mới được triển khai thực hiện.

VietNamNet sẽ tiếp tục cập nhật.